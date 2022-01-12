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高農雄讚嘉年華15日登場 好買又可抽飯店住宿券

中央社 / 高雄12日電

高雄市農業局將於15、16日以賀新年為主題，在高雄物產館廣場舉辦「高農雄讚嘉年華」，30多個攤位將販售多樣農特產品，並舉辦抽紅包活動，可抽到墾丁福華渡假飯店住宿券

高雄市政府農業局今天發布新聞稿表示，慶祝農曆新年將至，15、16日上午10時至下午6時，將在高雄物產館廣場舉辦「高農雄讚嘉年華」市集。

現場將有包括岡山、六龜、大社、燕巢、仁武等區農會販售在地農特產品，還有許多小農及原住民設攤，也有販賣披薩、咖啡、花生糖等共30多個攤位。

農業局表示，「高農雄讚嘉年華」2天活動，還有魔術與氣球表演、手作DIY、各式農村闖關遊戲及試吃活動等，也有兒童氣墊可讓小朋友跳躍，家長們也可以逛市集攤位，支持在地優質農特產品。

農業局指出，15日將邀東森幼幼台梅花鹿哥哥及葡萄姐姐帶領小朋友唱跳，世界小丑大賽冠軍也將到場與市民同樂。活動還有加碼抽紅包，讓民眾有機會抽到墾丁福華渡假飯店住宿券，攜家帶眷出遊。詳情可上農業局官方臉書（Facebook）查詢。

住宿券 墾丁 紅包

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