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澎湖農曆春節後 將設置社區疫苗接種站

聯合報 / 記者林巧璉／澎湖即時報導
澎湖縣政府呼籲民眾施打第三劑疫苗。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣政府呼籲民眾施打第三劑疫苗。圖／澎湖縣政府提供

本土病例持續延燒，今澎湖縣政府表示，中央疫情指揮中心將於15日重啟1922疫苗接種平台，1月15日上午10時至1月16日中午12時開放第19期疫苗接種登記，接種對象為18歲以上接種二劑於1月23日滿12周（84天）的民眾，接種期間為1月17日至1月23日。衛生局目前正與各鄉市公所規畫農曆春節後設置社區疫苗接種站。

澎湖縣政府衛生局表示，桃園陸續爆發Omicron變異株傳染案例，中央開放已接種兩劑疫苗且間隔滿12周（84天）以上的18歲以上民眾施打追加劑，由於民眾接種第三劑意願踴躍，目前澎湖各合約醫療院所登記接種第3劑將近額滿，尚未預約登記接種者，可待1922平台15日啟動後於指定時間前往登記預約。

衛生局表示，第20期疫苗接種將於1月17日上午10時至1月22日中午12時開放預約登記，施打對象為1月30日滿12周（84天）18歲以上民眾，接種時間為1月24日至1月30日，請符合資格民眾於指定時間踴躍登記接種。

澎湖縣政府強調，國內各廠牌疫苗存量充足，呼籲尚未接種COVID-19疫苗民眾盡速預約施打，以提升自身防疫保護力。

疫苗 衛生局 澎湖

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