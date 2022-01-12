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台南捷運紅線將串聯高雄捷運！經台南機場、嘉藥、大湖

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南捷運紅線示意圖。圖／台南市交通局提供
台南捷運紅線示意圖。圖／台南市交通局提供

台南捷運紅線將串連高雄捷運，目前正在進行可行性研究，南市交通局今指出，紅線從市區中華東路與大同路口的大林站，沿台1線往南到高雄大湖，初步規畫有10座車站，再連結高雄路竹及橋頭科學園區，將形成「南高大都會」區域治理及智慧運輸科技廊道，市府預計舉辦3場說明會聽取居民意見。

紅線路線長度11.19公里，沿線設置10座車站、1座機廠，規畫從中華東路與大同路口的大林站，沿台1線往南到高雄大湖，為串聯台南及高雄的重要交通路線。沿線經過南台南副都心、台南航空站、嘉藥大學城、大湖生活圈等發展聚落，再透過高雄紅線連結路竹及橋頭科學園區，形成區域治理及智慧運輸科技廊道，期許讓台南到高雄串連成規模更大、機能更完整的「南高大都會」。

交通局長王銘德指出，捷運計畫須經過可行性研究、綜合規畫、基本設計、細部設計，才能進入工程及通車營運，每條路線從規畫到完工通車至少要10年以上，紅線目前在可行性研究階段，將收集民眾意見後，納入評估檢討，以利後續提報中央審議爭取核定，並進入下一階段綜合規畫作業。

3場說明會分別是在1月18日晚上7時至8時30分南區大恩里活動中心，2月18日晚上7時至8時30分仁德區成功里活動中心，2月24日晚上7時至8時30分高雄市湖內區太爺公館社區聯合活動中心。

台南 捷運

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