為5至30個月幼兒設計 屏東演藝廳首推寶寶劇場
屏東演藝廳首次推出寶寶劇場「H2O」，為5至30個月的幼兒設計參與式演出，讓爸媽與寶寶同台，透過藝術與肢體互動，使親子關係更緊密。
屏東縣政府文化處長吳明榮透過新聞稿表示，寶寶劇場「H2O」邀請有豐富經驗的両両製造聚團擔綱演出，為5至30個月的嬰幼兒量身打造，以水為主題，將從「水世界」中的未知，帶領親子一起徜徉在充滿想像的海洋裡，藉由自在的舞台空間，開啟親子互動表演體驗，為幼兒打造踏入劇場的第一步。
吳明榮說，為打造全齡參與的劇場，去年10月推出的「1日親子JAM」寶寶工作坊，創下報名秒殺的紀錄，今年將從工作坊形式發展到表演，讓親子在舞台上一起探索、想像，留下難得的回憶。
文化處表示，寶寶劇場「H2O」1月22日及23日各3場次，分別為上午10時30分、下午1時30分及下午4時30分在屏東演藝廳實驗劇場，購票請上OPENTIX兩廳院文化生活，屏東藝遊卡會員可享75折優惠，詳情上文化處網站查詢。
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