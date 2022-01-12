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虎年催生 高市加碼贈禮包 8月全國調增育兒津貼
根據內政部最新人口資料，台灣已連兩年人口負成長，今年遇虎年出生數恐再更低。高市府催生，祭出多元福利，除了坐月子到宅服務增加時數、托育及育兒津貼補助，及持續增設公托等措施，今也公布加碼發送「高雄寶貝新生兒禮包」，內還有豐富的育兒資訊，手機掃一下QRcode，就能輕鬆掌握最新、最實用的育兒寶典。
為營造友善育兒環境、鼓勵市民生育，高市長陳其邁表示，高雄市提供弱勢孕產婦產檢交通補助，生產後有坐月子到宅服務，並提供貼心育兒指導，成為新手爸媽的好幫手。另育兒津貼也將在今年8月起再度調增，第1名子女每月發放5000元、第2名子女每月發放6000元、第3名以上每月發放7000元。
社會局指出，從今年元旦起，只要市民在高雄辦新生兒出生登記，就可領取1份新生兒禮包。禮包內有高雄市的育兒資訊、三角口水巾、圍兜、手帕，都是嬰幼兒日常使用物品，圖案有可愛蔬果物產意象、嚴選台灣製，品質安心又實用。
陳其邁指出，市府建置更豐沛的幼托資源，高雄市目前設置10處社區公共托育家園、18家公共托嬰中心，預定111年公托設施增設至53處，並率先在去年8月調降公共托嬰中心托育比為1比4，調整公共托育服務收費一致為9千元，提升照顧品質。另110學年度公共化幼兒園已達四成，並設置22處育兒資源中心，提供親子活動、育兒支持服務。
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