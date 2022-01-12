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免預約隨到隨打 屏東加開疫苗速打站1到3劑都可打

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣衛生局1月10日到14日屏東火車站設置疫苗施打站，10日當天現場湧入大批人潮排隊施打。圖／報系資料照
屏東縣衛生局1月10日到14日屏東火車站設置疫苗施打站，10日當天現場湧入大批人潮排隊施打。圖／報系資料照

疫情升溫，根據中央流行疫情指揮中心公告，第三劑疫苗的間隔縮短至三個月以上即可施打，屏東縣政府擴增接種服務量能，除與安和醫院合作1月10日到14日屏東火車站開設施打站外，其他鄉鎮也加開疫苗速打站，衛生局提醒，免預約，隨到隨打，1到3劑都可以打。

衛生局指出，1月13日至15日增加內埔國小、潮州老人會館、萬丹農會果菜市場、新園中洲村洲安宮活動中心、枋寮老人文康中心疫苗速打站，及其他鄉鎮（市）衛生所同步開設疫苗門診，15、16日在寶建醫院對面藥局也開設「假日疫苗施打站」。

衛生局表示，除與安和醫院合作1月10日至1月14日，下午2點至5點在屏東火車站開設施打站，提供BNT疫苗施打外，13日至15日共三天，上午8點半至11點半，下午1點至4點半在內埔國小、潮州老人會館、萬丹農會果菜市場、新園中洲村洲安宮活動中心、枋寮老人文康中心，及其他鄉鎮（市）衛生所同步開設疫苗門診，其中13日、14日施打莫德納疫苗，15日則施打BNT疫苗。

衛生局指出，為服務上班期間未能施打疫苗的民眾，衛生局協調屏東市寶建醫院在1月15、16日，上午9點到11點半、下午1點到4點，在醫院對面小熊藥局旁開設「假日疫苗施打站」，每個上下午時段限額250名，提高縣民接種便利性及疫苗注射率，以達到守護社區防線的效果。

衛生局呼籲，第1劑或第2劑疫苗尚未接種民眾，只要在1月31日前接種還可領到200元超商禮券，請民眾把握良機。

縣府表示，第1、2、3劑民眾皆可施打，民眾只要攜帶健保卡及疫苗黃卡，免預約即可接種。

屏東縣府近期加開疫苗施打站。圖／取自潘孟安臉書
屏東縣府近期加開疫苗施打站。圖／取自潘孟安臉書

莫德納疫苗 衛生局 屏東縣政府

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