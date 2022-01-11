屏東強化接種服務量能 至16日增設免預約施打站

中央流行疫情指揮中心公告，第3劑疫苗間隔縮短至3個月以上即可施打，屏東縣政府為擴增接種服務量能，1月10日至14日與安和醫院合作於屏東火車站開設施打站外，1月13日至15日增加內埔國小、潮州老人會館、萬丹農會果菜市場、新園中洲村洲安宮活動中心、枋寮老人文康中心，各鄉鎮(市)衛生所同步開設疫苗門診，15、16日於寶建醫院對面藥局也開設假日疫苗施打站，第1、2、3劑民眾皆可施打，只要攜帶健保卡及疫苗黃卡，免預約即可接種。

衛生局表示，除與安和醫院合作1月10日至1月14日，下午2時至5時在屏東火車站開設施打站，提供BNT疫苗施打外，13日至15日共3天，上午8點半至11點半，下午1點至4點半於內埔國小、潮州老人會館、萬丹農會果菜市場、新園中洲村洲安宮活動中心、枋寮老人文康中心，各鄉鎮(市)衛生所同步開設疫苗門診，其中13日、14日施打莫德納疫苗，15日則施打BNT疫苗。

此外，為服務上班期間未能施打疫苗民眾，衛生局協調屏東市寶建醫院1月15、16日，上午9:00~11:30、13:00~16:00，在醫院對面的小熊藥局旁開設「假日疫苗施打站」，每個上下午時段限額250名，希望提高縣民接種便利性及疫苗注射率，以達到守護社區防線的效果。呼籲第1劑或第2劑疫苗尚未接種民眾，只要在1月31日前接種，還可領到200元超商禮券。