金門府會大鬥法 議會不甘背黑鍋發稿反擊

針對廠商陳情追討水頭大型旅客服中心新建工程款 ，部分議員昨天召開記者會呼籲議會應解凍預算，對此，金門縣議會今天下午發布新聞稿回擊，該工程自去年3月份動工以來，廠商實際執行之工程進度應付之估驗計價款共8期計1億9733萬7516元，但港務處早在去年3月底給付給廠商5億元，何來影響工程之進行。

縣議會副議長周子傑等8名議員昨天召開記者會，痛批凍結「水頭港大型旅客服務中心新建工程」2.2億墊付款案，可能衍生賠付廠商利息要全體縣民買單外，廠商聲請法院強制執行，恐危害到金雞母「金酒公司」，讓縣民權益受損，消息一出，引起坊間熱議，紛紛將矛頭指向議會。

議會今天發布新聞稿反擊，110年預算雖議會凍結2.7億元，議長洪允典偕同議員陳志龍今天上午赴縣府主計處瞭解工程款給付情形，主計處指，縣府早於110年3月26日開立傳票，並於3月30日將5億元工程款支付給廠商。當時議會正審議預算中，可見預算尚未經議會審查通過，縣政府早已計劃把工程款支付予廠商，又何來拖欠工程款？因此，縣府聲稱因受議會凍結預算影響，使得縣府無錢可支付工程款一事，顯然是子虛烏有，與事實背道而馳。

議會批評，「110年預算未通過，縣府卻早已動支預算，並未尊重議會，縣府可有把議會放在眼裡」。

縣政府指出，議會通過水頭大型旅客服中心新建工程109年預算為7.5億元，110年為3.85億元，合計11.3億元預算，足敷年度工程款支用。

議會指出，縣府於去年12月20日函請議會解凍110年度預算2.7億元，「俾利本工程依約撥付工程款」，此經凍結的工程款2.7億元，縣府早已支付給廠商，為何不把此訊息提供給議員，根本在誤導議員，造成議員誤解凍結預算，將影響工程款之支付，對此議會表示「難以理解」，質疑縣府是在混淆視聽、掩飾款項早已遭動用之情事。

縣府澄清，該計畫109年原編預算因原得標廠商倒閉，中央追減4.18億元，致109年只保留2.51億元、110年預算只有2.7億元；故109、110年可動支預算僅5.2億元，因該案重新發包並於109年決標，港務處依契約，於廠商提供相對擔保後，以109年保留款2.5億元及110年預算2.5億元，支付廠商5億元預付款，因該計畫為已獲授權且訂有契約，中央補助經立法院審議通過，縣府依法納入年度預算，支用符合預算法第54條、地方制度法第40條規定。