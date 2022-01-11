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影／疫情嚴峻年要過！高市府春聯亮相 陳其邁祈人壽年豐
高雄市長陳其邁今天公布2022市府四字春聯為「人壽年豐」，祝福市民朋友能夠「人享長壽、農作豐收」。燙金小紅包「福虎生運」，發放重點會放在商圈；卡哇伊版小紅包「虎福臨門」，會發給所有國小學童。博愛國小小朋友今天收到市長的新年小紅包，超開心！
陳其邁表示，今年的市府春聯四個字為「人壽年豐」，希望市民朋友能夠「人享長壽、農作豐收」，更進一步的意思是，生活能夠多彩多姿、更加豐富，各行各業與產業發展都能有豐收的一年。祝福大家在虎年都能平安順利、虎虎生風。
虎年小紅包由林建文設計師所創作，燙金小紅包「福虎生運」，發放重點會放在商圈；比較卡哇伊的小紅包「虎福臨門」，是要送給小朋友，上頭還有吊帶可以掛起來，會發給所有國小學童。斗方春聯「福虎生風」祝大家福氣臨門，由設計師胡復容創作；漫畫版的「家有虎氣」，因為老虎也被稱為大貓，還畫上逗貓棒超可愛。
高市府2022春聯「人壽年豐」4字是出於高雄書藝家於同生之手。於同生是高雄人，東方設計大學文創與設計所博士，曾獲中山藝術將首獎、全國美術展金牌獎等，並擅當代創作。
於同生表示，很榮幸受市長邀請代筆今年的市府春聯，這兩三年受疫情影響非常大，值此後疫情時代，「人壽年豐」代表市長對市民的祝福，祝福大家身體健康，在各方面的收穫、收入都有豐盛的成績。
「人壽年豐」春聯自1月14日起在高市府四維行政中心、鳳山行政中心及各區公所上班時間發送；Q版與斗方春聯透過可愛插圖，讓不同年齡層大小朋友收藏，分別放置於觀光局所屬各風景區、文化局所轄場館及高雄捷運各站點等場域，包括高雄火車站旅客服務中心、左營高鐵站旅客服務中心、小港機場旅客服務中心、月世界遊客中心、崗山之眼、貝殼館及蝴蝶園等，提供民眾自由索取，索完為止。
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