影／疫情嚴峻年要過！高市府春聯亮相 陳其邁祈人壽年豐

高雄市長陳其邁今天公布2022市府四字春聯為「人壽年豐」，祝福市民朋友能夠「人享長壽、農作豐收」。燙金小紅包「福虎生運」，發放重點會放在商圈；卡哇伊版小紅包「虎福臨門」，會發給所有國小學童。博愛國小小朋友今天收到市長的新年小紅包，超開心！

陳其邁表示，今年的市府春聯四個字為「人壽年豐」，希望市民朋友能夠「人享長壽、農作豐收」，更進一步的意思是，生活能夠多彩多姿、更加豐富，各行各業與產業發展都能有豐收的一年。祝福大家在虎年都能平安順利、虎虎生風。

虎年小紅包由林建文設計師所創作，燙金小紅包「福虎生運」，發放重點會放在商圈；比較卡哇伊的小紅包「虎福臨門」，是要送給小朋友，上頭還有吊帶可以掛起來，會發給所有國小學童。斗方春聯「福虎生風」祝大家福氣臨門，由設計師胡復容創作；漫畫版的「家有虎氣」，因為老虎也被稱為大貓，還畫上逗貓棒超可愛。

高市府2022春聯「人壽年豐」4字是出於高雄書藝家於同生之手。於同生是高雄人，東方設計大學文創與設計所博士，曾獲中山藝術將首獎、全國美術展金牌獎等，並擅當代創作。

於同生表示，很榮幸受市長邀請代筆今年的市府春聯，這兩三年受疫情影響非常大，值此後疫情時代，「人壽年豐」代表市長對市民的祝福，祝福大家身體健康，在各方面的收穫、收入都有豐盛的成績。