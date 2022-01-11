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台金春節第4波加班機 1月13日上午9時受理訂位

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
縣府宣布春節第4波加班機的時程，將於111年1月13日(星期四)上午9時受理訂位。記者蔡家蓁／翻攝
縣府宣布春節第4波加班機的時程，將於111年1月13日(星期四)上午9時受理訂位。記者蔡家蓁／翻攝

春節返鄉機位訂到沒？為了喬春節第4波加班機，金門縣觀光處處長丁健剛今天下午親赴民航局協調，春節第4波加班機訂於111年1月13日(星期四)上午9時受理訂位，訂位者需於1月15日下午17時前完成開票。

丁健剛表示，鄉親春節返鄉機位需求擺第一，縣長楊鎮浯責成觀光處一行在今天下午14時親赴民航局與各航空公司協調春節第4波加班機，此次春節疏運各航空公司於開放正班機及第1、2及3波訂位時，即已釋出大部分之運能，縣府統計1月6日至10日受理登記機位大多為北金航線，經縣府努力協調各航空公司並同意保障各航班搭載人數後，於非常緊湊的時間下調度出本次春節第4波加班機。

預計將加開北金尖峰時段來回班機各11架次及中金、高金來回班機各1架次，總共13架次，可提供4000座位數，並訂於111年1月13日(星期四)上午9時統一受理民眾訂位，訂位後應於1月15日下午17時前完成開票，屆時未完成開票將取消訂位資格。

觀光處也強調，金門不似其他離島，空運為金門對台交通唯一管道，春節又是一年之中最重要的節日，許多在外打拚的遊子只有這個時間才能攜家帶眷回鄉看看父母，並與家人團圓歡渡佳節，希望讓鄉親都能快樂返鄉過年。

此次第4波加班機的作業，縣府說明如下：

一、加班航線：金門-台北、台中及高雄航線

二、加班日期、時間：

(一)年前及初一尖峰時段：台北→金門航線(台北起飛時間)：

1、1月29日：立榮12：10

2、1月30日：華信18：35

3、2月1日(初一)：華信17：20

(二)年後尖峰時段：金門→台北航線(金門起飛時間)

1、2月3日(初三)：華信19：10

2、2月4日(初四)：立榮11：30、華信20：25

3、2月5日(初五)：立榮10：30(放大機型)、14：30 華信13：00、21：00

4、2月6日(收假日)：立榮10：30

(三) 年後尖峰時段：金門→台中航線(金門起飛時間)

2月4日(初四)：立榮08：40

(四）年後尖峰時段：金門→高雄航線(金門起飛時間)

2月6日(收假日)：立榮12:40(放大機型)

（航班及起飛時間請以航空公司公告為準。）

金門縣府觀光處在今天下午特別飛往民航局與各航空公司商議春節第4波加班機。圖／縣府提供
金門縣府觀光處在今天下午特別飛往民航局與各航空公司商議春節第4波加班機。圖／縣府提供

金門 春節返鄉

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