台金春節第4波加班機 1月13日上午9時受理訂位
春節返鄉機位訂到沒？為了喬春節第4波加班機，金門縣觀光處處長丁健剛今天下午親赴民航局協調，春節第4波加班機訂於111年1月13日(星期四)上午9時受理訂位，訂位者需於1月15日下午17時前完成開票。
丁健剛表示，鄉親春節返鄉機位需求擺第一，縣長楊鎮浯責成觀光處一行在今天下午14時親赴民航局與各航空公司協調春節第4波加班機，此次春節疏運各航空公司於開放正班機及第1、2及3波訂位時，即已釋出大部分之運能，縣府統計1月6日至10日受理登記機位大多為北金航線，經縣府努力協調各航空公司並同意保障各航班搭載人數後，於非常緊湊的時間下調度出本次春節第4波加班機。
預計將加開北金尖峰時段來回班機各11架次及中金、高金來回班機各1架次，總共13架次，可提供4000座位數，並訂於111年1月13日(星期四)上午9時統一受理民眾訂位，訂位後應於1月15日下午17時前完成開票，屆時未完成開票將取消訂位資格。
觀光處也強調，金門不似其他離島，空運為金門對台交通唯一管道，春節又是一年之中最重要的節日，許多在外打拚的遊子只有這個時間才能攜家帶眷回鄉看看父母，並與家人團圓歡渡佳節，希望讓鄉親都能快樂返鄉過年。
此次第4波加班機的作業，縣府說明如下：
一、加班航線：金門-台北、台中及高雄航線
二、加班日期、時間：
(一)年前及初一尖峰時段：台北→金門航線(台北起飛時間)：
1、1月29日：立榮12：10
2、1月30日：華信18：35
3、2月1日(初一)：華信17：20
(二)年後尖峰時段：金門→台北航線(金門起飛時間)
1、2月3日(初三)：華信19：10
2、2月4日(初四)：立榮11：30、華信20：25
3、2月5日(初五)：立榮10：30(放大機型)、14：30 華信13：00、21：00
4、2月6日(收假日)：立榮10：30
(三) 年後尖峰時段：金門→台中航線(金門起飛時間)
2月4日(初四)：立榮08：40
(四）年後尖峰時段：金門→高雄航線(金門起飛時間)
2月6日(收假日)：立榮12:40(放大機型)
（航班及起飛時間請以航空公司公告為準。）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言