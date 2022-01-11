台金春節第4波加班機 1月13日上午9時受理訂位

春節返鄉機位訂到沒？為了喬春節第4波加班機，金門縣觀光處處長丁健剛今天下午親赴民航局協調，春節第4波加班機訂於111年1月13日(星期四)上午9時受理訂位，訂位者需於1月15日下午17時前完成開票。

丁健剛表示，鄉親春節返鄉機位需求擺第一，縣長楊鎮浯責成觀光處一行在今天下午14時親赴民航局與各航空公司協調春節第4波加班機，此次春節疏運各航空公司於開放正班機及第1、2及3波訂位時，即已釋出大部分之運能，縣府統計1月6日至10日受理登記機位大多為北金航線，經縣府努力協調各航空公司並同意保障各航班搭載人數後，於非常緊湊的時間下調度出本次春節第4波加班機。

預計將加開北金尖峰時段來回班機各11架次及中金、高金來回班機各1架次，總共13架次，可提供4000座位數，並訂於111年1月13日(星期四)上午9時統一受理民眾訂位，訂位後應於1月15日下午17時前完成開票，屆時未完成開票將取消訂位資格。

觀光處也強調，金門不似其他離島，空運為金門對台交通唯一管道，春節又是一年之中最重要的節日，許多在外打拚的遊子只有這個時間才能攜家帶眷回鄉看看父母，並與家人團圓歡渡佳節，希望讓鄉親都能快樂返鄉過年。

此次第4波加班機的作業，縣府說明如下：

一、加班航線：金門-台北、台中及高雄航線 二、加班日期、時間： (一)年前及初一尖峰時段：台北→金門航線(台北起飛時間)： 1、1月29日：立榮12：10 2、1月30日：華信18：35 3、2月1日(初一)：華信17：20 (二)年後尖峰時段：金門→台北航線(金門起飛時間) 1、2月3日(初三)：華信19：10 2、2月4日(初四)：立榮11：30、華信20：25 3、2月5日(初五)：立榮10：30(放大機型)、14：30 華信13：00、21：00 4、2月6日(收假日)：立榮10：30 (三) 年後尖峰時段：金門→台中航線(金門起飛時間) 2月4日(初四)：立榮08：40 (四）年後尖峰時段：金門→高雄航線(金門起飛時間) 2月6日(收假日)：立榮12:40(放大機型) （航班及起飛時間請以航空公司公告為準。）