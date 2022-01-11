虎頭山排水下游段完工 降低恆春鎮汛期淹水威脅

為改善恆春鎮台26線及五里亭聚落淹水問題，屏東縣政府積極向中央爭取前瞻基礎建設計畫經費，進行虎頭山排水改善工程，目前已經完工，將可大幅降低淹水威脅。

屏東縣政府水利處今天發布新聞指出，虎頭山排水改善工程全長約1公里及6座跨渠箱涵，並設置動物廊道、造型模板及綠帶植栽等附屬設施，強化生態保育及景觀的重要性，在民國110年12月20日已經完工。除提升五里亭聚落排水能力外，再配合保力溪整治完成，區域集水系統更加完善，可加速大雨洪水排除，降低聚落及鄰近農田淹水風險。

水利處透過新聞稿表示，針對恆春鎮淹水問題，近年來已投入2億元經費，陸續完成東門溪排水改善工程橋梁改建工程、105年度恆春鎮東門溪大平橋下游應急工程、東門溪排水改善工程、保力溪溪墘橋下游應急工程及網紗溪排水護岸改善工程。強化落實防汛整備，讓民眾早日脫離淹水惡夢，營造自然安全的環境。