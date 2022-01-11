快訊

確診足跡燒到北市信義區 一蘭拉麵緊急停業清消

F-16V疑墜落現場搜尋情況曝光 民眾：常見軍機練習炸射

虎頭山排水下游段完工 降低恆春鎮汛期淹水威脅

中央社 / 屏東縣11日電

為改善恆春鎮台26線及五里亭聚落淹水問題，屏東縣政府積極向中央爭取前瞻基礎建設計畫經費，進行虎頭山排水改善工程，目前已經完工，將可大幅降低淹水威脅。

屏東縣政府水利處今天發布新聞指出，虎頭山排水改善工程全長約1公里及6座跨渠箱涵，並設置動物廊道、造型模板及綠帶植栽等附屬設施，強化生態保育及景觀的重要性，在民國110年12月20日已經完工。除提升五里亭聚落排水能力外，再配合保力溪整治完成，區域集水系統更加完善，可加速大雨洪水排除，降低聚落及鄰近農田淹水風險。

水利處透過新聞稿表示，針對恆春鎮淹水問題，近年來已投入2億元經費，陸續完成東門溪排水改善工程橋梁改建工程、105年度恆春鎮東門溪大平橋下游應急工程、東門溪排水改善工程、保力溪溪墘橋下游應急工程及網紗溪排水護岸改善工程。強化落實防汛整備，讓民眾早日脫離淹水惡夢，營造自然安全的環境。

淹水 恆春 屏東

延伸閱讀

竹市慈雲路停車場春節前啟用 紓解易塞交通

花蓮重慶市場淹水 議員限期要縣府提解方

500坪新化風雨球場今啟用 黃偉哲：不要再找藉口不運動

走訪全國最大木地板展示中心 認識居家首選地材

相關新聞

疫情升溫！高雄年貨大街提早湧現人潮 烏魚子變貴很有感

今年農曆年恐怕比往年辛苦，物價上漲又逢本土疫情再起，不少人提早採買年貨，高雄年貨大街湧現過年人潮。消費者抱怨東西變貴，下...

台金春節第4波加班機 1月13日上午9時受理訂位

春節返鄉機位訂到沒？為了喬春節第4波加班機，金門縣觀光處處長丁健剛今天下午親赴民航局協調，春節第4波加班機訂於111年1...

閒置校舍活化為青創基地 屏東智慧農業學校啟用

屏東縣高樹鄉南華國小109年5月因學生不足決議停辦，縣府為延續居民對學校的生命記憶，也讓空間更貼近當地居民、青年使用需求...

高市替廚餘找新出入 擬興建生質能源廠

根據高雄市環保局110年資料顯示，高雄每天約有75公噸廚餘回收量，除了每年以500萬元標售給屏東養豬戶當成為養飼料外，也...

周春米宣布選屏東縣長 莊瑞雄：別跟國民黨派系結合

民進黨立委周春米今天宣佈參選屏東縣長黨內初選，同樣要競逐初選的立委莊瑞雄指出，屏東縣民希望的是一個能堅持價值與理想的縣長...

全台首創！高市殯葬設施結合太陽能光電

高雄市首創將殯葬設施結合太陽能光電，在旗津生命紀念館打造太陽能光電設施今天舉辦啟用典禮，設施面積約為1373坪，去年掛牌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。