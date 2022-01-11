疫情升溫！高雄年貨大街提早湧現人潮 烏魚子變貴很有感

今年農曆年恐怕比往年辛苦，物價上漲又逢本土疫情再起，不少人提早採買年貨，高雄年貨大街湧現過年人潮。消費者抱怨東西變貴，下手變謹慎，業者則因疫情忐忑不安，擔心疫情升級導致商品滯銷，不少人抱著且戰且走、戰戰兢兢心情迎接虎年到來。

三鳳中街是高雄市著名年貨大街，年節應景糖果、零食、香菇、干貝等商品琳瑯滿目，時近中午仍有不少人潮。三鳳中街商圈主委伍進昌指出，以往消費者通常集中在農曆年前2周，但今年人潮提早出現，上周人潮已經跟過年前差不多，平常日生意也不錯。

一名採買主婦說，這波疫情來襲，高雄雖然沒有確診病例，但仍擔心後續疫情會有變化，早出門採買早安心；年貨明顯變貴，同樣價格份量卻減少，過年一年只有一次，不買又不行。

伍進昌表示，今年因減產及運輸成本提高因素，烏魚子價格上漲約15%、花生與瓜子漲10%，堅果類也漲5%，其他蝦米等乾貨小漲，擔心消費者無法接受，業者吸收部分成本，不敢全部反映在售價上。