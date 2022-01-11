閒置校舍活化為青創基地 屏東智慧農業學校啟用

屏東縣高樹鄉南華國小109年5月因學生不足決議停辦，縣府為延續居民對學校的生命記憶，也讓空間更貼近當地居民、青年使用需求，邀集青年和社區集思廣益，以智慧農業、青年交流、青創空間為發展主力，培植在地青年力的屏東智慧農業學校今天啟用，閒置校舍活化為青創基地，到場的行政院政務委員唐鳳大讚，這就是國家行動方案裡推動的核心精神。

縣長潘孟安說，智慧農業學校具有農業科技、學習空間、創業基地、休憩空間、旅遊借問站等5大功能，戶外景觀以大武山印象和高樹特產「鳳梨」發想，轉化為空間意象，更巧妙置入農用噴灑系統，成為居民日常公園、農業創新基地的實驗場；室內空間以青年創業、青年交流為主軸並延續學校教育的使命，規畫青創育成空間、攝影直播間等，吸引青年回流，扶植青年在屏東起飛，走向世界。

唐鳳說，屏東農業智慧學校是青年署首先開張的區域性新據點，分享自己在台北社會創新實驗中心的經驗，當時也是先把圍牆打掉，但改建前讓在地的長輩跟青年提出對空間的需求，綜整之後實際規畫，透過「接地氣」的方式，符合在地實際需求，這就是開放政府國家行動方案裡面推動的核心精神。

潘孟安說，屏東是農業大縣，面對未來高齡化的農村人口，運用科技化的設施，減少人力支出，讓產能增加，農業的轉型非常重要，縣府延續南華國小對社區居民日常同在的精神，利用原校舍空間，爭取教育部青年發展署資源建構南區青聚點，不僅成為居民運動休閒好去處，也將媒合16個青年團隊，導入創業培力課程，未來將成為嘉義以南青年的後盾與交流聚點。