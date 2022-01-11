快訊

疫情燒不停！鄭文燦下令 桃園市國小周五下課開始放寒假

聯醫護理師染疫傳男友？黃珊珊：男CT值反而高 途徑要研究

全國首座 高雄旗津生命紀念館太陽能光電啟用

中央社 / 高雄11日電

高雄市「旗津生命紀念館太陽能光電設施」今天舉行啟用，創下國內首座殯葬設施結合太陽能光電的紀錄。設置太陽能光電容量可達756.45KW（千瓦），每年發電收取回饋金112萬元。

副市長林欽榮與民政局、殯葬管理處及旗津區公所團隊出席啟用儀式，見證再生能源於旗津發展運轉重要時刻。林欽榮致詞指出，再生能源運用不僅是友善環境重要里程碑，同時也是實現環境永續發展重要途徑。

林欽榮說，旗津生命紀念館作為民政局殯葬管理處結合太陽光電與殯葬設施的「先行試點」，後續將盤點其餘遷葬後閒置土地及納骨塔周邊空地，進一步規劃設置太陽能光電設施標的，預估總面積達12萬2732平方公尺，發電容量為9MW（百萬瓦），活化閒置空間，建構零污染綠色環境。

市府統計，截至去年12月建置太陽光電設置案1538件，累積裝置容量達284.530MW未來高市太陽光電「6年達成1GW」建置目標勢在必行，為國家訂定2025年20GW的建置目標及發展南部半導體S廊帶需要。

民國104年3月啟用的旗津生命紀念館，為地上3層採現代化設計建築物。光電設施去年1月動工，實際設置容量756.45KWP，設置地點包含紀念館屋頂、停車場，

面積約4420平方公尺，每年太陽能發電可收取回饋金約112萬元。透過太陽光電設置，達到遮蔭目的，有效降低停車場及紀念館本體溫度，提供民眾舒適祭拜空間。

紀念館 林欽榮

延伸閱讀

全台首創！高市殯葬設施結合太陽能光電

高捷小港林園線公聽會落幕 最快年底動工

高雄前鎮漁港獲政院撥60億大改造 道路改善工程超前

仁愛河濱商城海砂屋拆除 後續都更案招商

相關新聞

疫情升溫！高雄年貨大街提早湧現人潮 烏魚子變貴很有感

今年農曆年恐怕比往年辛苦，物價上漲又逢本土疫情再起，不少人提早採買年貨，高雄年貨大街湧現過年人潮。消費者抱怨東西變貴，下...

閒置校舍活化為青創基地 屏東智慧農業學校啟用

屏東縣高樹鄉南華國小109年5月因學生不足決議停辦，縣府為延續居民對學校的生命記憶，也讓空間更貼近當地居民、青年使用需求...

高市替廚餘找新出入 擬興建生質能源廠

根據高雄市環保局110年資料顯示，高雄每天約有75公噸廚餘回收量，除了每年以500萬元標售給屏東養豬戶當成為養飼料外，也...

周春米宣布選屏東縣長 莊瑞雄：別跟國民黨派系結合

民進黨立委周春米今天宣佈參選屏東縣長黨內初選，同樣要競逐初選的立委莊瑞雄指出，屏東縣民希望的是一個能堅持價值與理想的縣長...

全台首創！高市殯葬設施結合太陽能光電

高雄市首創將殯葬設施結合太陽能光電，在旗津生命紀念館打造太陽能光電設施今天舉辦啟用典禮，設施面積約為1373坪，去年掛牌...

高市府秘書長楊明州告別公務生涯 竹蓆躺椅一起退休

高雄市政府秘書長楊明州38年公務生涯經歷11任市長，從基層公務員到代理市長，每個角色都盡心盡力，本月16日將屆齡退休，他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。