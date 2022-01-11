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金大社工系前進湖小辦營隊活動 教孩子玩出情緒大能力

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金大社會工作學系學生前進金湖國小辦「當情緒來敲門」營隊活動，小朋友玩得超開心。圖／金大提供
金大社會工作學系學生前進金湖國小辦「當情緒來敲門」營隊活動，小朋友玩得超開心。圖／金大提供

金門大學為讓國小學童有個多元和充滿樂趣的假日學習生活，日前金大社會工作學系學生在金湖國小舉辦「當情緒來敲門：我的情緒我作主」活動，吸引數十位學童報名參加。校方表示，該系學生運用自身所學專業，展開一系列大手攜小手的假日營隊活動，以實際行動表達對金門在地的關懷。

金大社工系主任黃誌坤表示，該系強調理論與實踐並重，學生的學習態度認真和樂於助人，畢業後在政府單位和民間社服機構都有很好的職場表現，該系已是許多高中生的升學首選科系。黃誌坤說，透過一系列的假日營隊活動，該系學生走進國小校園，並將課程所學應用於實務工作上，並有助補充和提升課堂外的知識學習，對未來職場的就業力和競爭力有很大的幫助。

金大社工系童小珠教授為此案指導老師，她表示，活動兼具多元和寓教於樂的性質，將各種知識融入活動的主題之中，有別於以往國小比較多的體育性或才藝性活動，藉由精心製作的各式精美情緒圖卡，成功抓住小朋友的目光，並透過情緒繪本及自編情境故事，在活動中讓學童學會辯識及接納自己的情緒，以及表達、分享自己的感受，在遊戲中提高EQ。

參與這項活動的學生則表示，活動規畫了情緒拼拼看、情緒來找渣、危機時刻很愛演、如此如此這般這般等單元，非常貼近國小學童的生活經驗，從遊戲、角色扮演及分享中，讓學童學會處理自己的情緒，在遊戲中玩出情緒大能力。

看著小朋友從一開始的羞澀，到活動結束前能清楚表達情緒，並大方分享參與活動的喜悅，都給了學生志工很大的鼓舞。

金大表示，參與本案的學生是進修部大三陳翊萱丶雷子緹丶林郁華丶陳慧玲丶翁品綺以及長照系金世涓等同學。由於此次活動深受國小學童及家長的歡迎，未來該系將持續辦理此類營隊，力行大學社會責任和提升大學生的自我成長。

金大社會工作學系學生前進金湖國小辦「當情緒來敲門」營隊活動，小朋友玩得超開心。圖／金大提供
金大社會工作學系學生前進金湖國小辦「當情緒來敲門」營隊活動，小朋友玩得超開心。圖／金大提供
金大社會工作學系學生日前在金湖國小舉辦「當情緒來敲門」活動，吸引數十位學童報名參加，反映熱烈。圖／金大提供
金大社會工作學系學生日前在金湖國小舉辦「當情緒來敲門」活動，吸引數十位學童報名參加，反映熱烈。圖／金大提供

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