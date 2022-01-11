金大社工系前進湖小辦營隊活動 教孩子玩出情緒大能力

金門大學為讓國小學童有個多元和充滿樂趣的假日學習生活，日前金大社會工作學系學生在金湖國小舉辦「當情緒來敲門：我的情緒我作主」活動，吸引數十位學童報名參加。校方表示，該系學生運用自身所學專業，展開一系列大手攜小手的假日營隊活動，以實際行動表達對金門在地的關懷。

金大社工系主任黃誌坤表示，該系強調理論與實踐並重，學生的學習態度認真和樂於助人，畢業後在政府單位和民間社服機構都有很好的職場表現，該系已是許多高中生的升學首選科系。黃誌坤說，透過一系列的假日營隊活動，該系學生走進國小校園，並將課程所學應用於實務工作上，並有助補充和提升課堂外的知識學習，對未來職場的就業力和競爭力有很大的幫助。

金大社工系童小珠教授為此案指導老師，她表示，活動兼具多元和寓教於樂的性質，將各種知識融入活動的主題之中，有別於以往國小比較多的體育性或才藝性活動，藉由精心製作的各式精美情緒圖卡，成功抓住小朋友的目光，並透過情緒繪本及自編情境故事，在活動中讓學童學會辯識及接納自己的情緒，以及表達、分享自己的感受，在遊戲中提高EQ。

參與這項活動的學生則表示，活動規畫了情緒拼拼看、情緒來找渣、危機時刻很愛演、如此如此這般這般等單元，非常貼近國小學童的生活經驗，從遊戲、角色扮演及分享中，讓學童學會處理自己的情緒，在遊戲中玩出情緒大能力。

看著小朋友從一開始的羞澀，到活動結束前能清楚表達情緒，並大方分享參與活動的喜悅，都給了學生志工很大的鼓舞。