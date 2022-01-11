高風險！高市勞工局鎖定漢翔公司岡山廠區加強春安勞檢

漢翔航空工業公司日前於台中發生粉塵爆炸重大職業災害，高雄市勞工局於昨日由勞檢處副處長林信興率隊，前往漢翔岡山廠區加強實施安全衛生突檢。

勞工局表示，雖然相關安全設施與作業環境尚符合法令規定，但仍責令雇主務必強化PDCA滾動式的安全衛生管理機制，藉由災害案例、虛驚事故與工安提案制度，隨時辨識可能潛在的危害風險。

勞工局表示，此次檢查著重於火災爆炸、墜落、感電、捲夾及被撞等主要危害的預防，經督檢結果，相關安全設施與作業環境尚符合職業安全衛生法令的規定，但因為現場作業環境、機械設備運轉與人員工作活動是動態性的，勞檢處也要求廠區主管仍應加強自主巡視、稽核、聯繫協調與指揮管理的措施，隨時保持在安全的狀態，尤其應加強堆高機車輛機械管理、研磨作業吸排氣裝置的清潔作業，春安期間，勞檢處仍會提高督檢頻率加強勞檢。

勞工局長周登春表示，遵守法令只是符合基本的安全標準，國防工業與國家安全息息相關，一旦發生意外事故，影響層面將非常重大，任何作業步驟與安全細節，業者應該以更嚴格的標準來執行，同時確保施工品質與作業安全。他提醒業者將相關的災害案例引以為鑑，從嚴確保安全的設施與管理。