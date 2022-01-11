高市替廚餘找新出入 擬興建生質能源廠

根據高雄市環保局110年資料顯示，高雄每天約有75公噸廚餘回收量，除了每年以500萬元標售給屏東養豬戶當成為養飼料外，也會送到大社、彌陀廚餘廠，將廚餘發酵製作成可再利用的堆肥，但每天處理量僅5至10噸，市議員吳益政說，目前多個中北縣市已禁止將生廚餘販售給養豬戶，為何高市仍採此政策？環保局指出，目前環保局正在研議興建生質能源廠，讓生廚餘變黃金，成為綠能發電廠。

吳益政指出，中北部不少縣市已不再將廚餘給豬吃，雖廚餘經高溫烹煮才給豬吃，但仍無法避免病菌、病毒傳播，希望高市能找到廚餘運用的新方法。環保局長張瑞琿說，為了提供廚餘運用，把垃圾變黃金，目前正研議興建生質能源廠，此設施一個月可處理200噸廚餘，更能把廚餘轉換成能源。除了找地興建外，還需提升民眾廚餘回收的意願。

高雄市的廚餘處理，有55%由清潔隊回收，約41.25公噸、社區機關學校等公私處所自行回收33.75公噸，約占45%。廚餘回收後的處理約78%採養豬、22%堆肥。屏東縣每天廚餘量約40噸，主要交給養豬場，少部分是到堆肥場，府環保局也會加強巡查再利用的設備養豬場廚餘蒸煮系統。台東縣廚餘總量每月約210公噸，台東禁止使用廚餘養豬，其中近190公噸都是賣給屏東畜牧養豬場，餘20公噸自行做堆肥再利用。

高市環保局表示，高市目前廚餘回收率為2.15%，現階段仍需提升民眾的廚餘回收率，才能將廚餘做更有效利用。去年由清潔隊回收的養豬廚餘採標售方式予養豬場每日約32.32公噸，每噸廚餘標售費用平均約為315元；堆肥廚餘每日約8.93公噸送至堆肥廠處理。

環保局指出，108年因非洲豬瘟爆發後，導致廚餘回收量下跌，為提升廚餘回收率，環保局除宣導民眾及大樓落實回收分類、加強破袋檢查外，目前許多社區發展協會也開始推動廚餘堆肥，另也將訪查轄內社區發展協會、學校及機關團體廚餘堆肥情形，確實掌握廚餘回收成效。