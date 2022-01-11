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周春米宣布選屏東縣長 莊瑞雄：別跟國民黨派系結合

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨立委周春米上午宣布參選屏東縣長黨內初選，有意參選的立委莊瑞雄（圖）上午砲轟跟國民黨地方派系結合是民主之恥，暗中向屏東縣長潘孟安喊話稱「手握權力要節制」。記者曾吉松／攝影
民進黨立委周春米上午宣布參選屏東縣長黨內初選，有意參選的立委莊瑞雄（圖）上午砲轟跟國民黨地方派系結合是民主之恥，暗中向屏東縣長潘孟安喊話稱「手握權力要節制」。記者曾吉松／攝影

民進黨立委周春米今天宣佈參選屏東縣長黨內初選，同樣要競逐初選的立委莊瑞雄指出，屏東縣民希望的是一個能堅持價值與理想的縣長，而不是一個為了贏得初選，無所不用其極，放棄理想與國民黨地方派系勾結，「希望黨內同志，拒絕與魔鬼共舞」。

針對莊瑞雄發言，周春米也回應指出，擔任立委6年以來，服務不分黨派，潘孟安縣長施政也不分黨派，春米要爭取的是屏東縣長這個神聖的職務，爭取的是每個鄉親的認同，聽到每個鄉親的聲音。

莊瑞雄指出，祝福周委員今天參選記者會圓滿成功，這一次初選過程，期待是一場可以做為民進黨內參選的典範，最近另一個陣營掛出看版，有地方大老擔任過民進黨過去的公職前輩，也都署名屏東未來必須要屏東縣民共同決定，不能被指定。

莊瑞雄說，尤其跟國民黨地方派系結合是屏東民主之恥，今天期待這場縣長初選比的是理念、價值，操守，這些原則要去掌握，從台中第二選區補選傳達很多訊息，過去國民黨派系壟斷很多資源，民眾已唾棄，黨內同志要接受這樣訊息，拒絕跟魔鬼共舞，進行光明正大公平的初選。

莊瑞雄說，國民黨介入民進黨初選，地方上人人皆知，民進黨也知道，這不是民主政治的價值，這是民主恥辱，今天這樣的發言，不是指控任何人，期待這是良性競爭，他也提及手握行政資源要節制，進行光明正大初選，把那麼多勢力引進來很不好，屏東民眾看了也會搖頭。

民進黨立委周春米上午宣布參選屏東縣長黨內初選。圖／周春米辦公室提供
民進黨立委周春米上午宣布參選屏東縣長黨內初選。圖／周春米辦公室提供

屏東縣 莊瑞雄 民進黨

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