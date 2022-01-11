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全台首創！高市殯葬設施結合太陽能光電

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市副市長林欽榮今視察旗津生命館太陽能光電設施。記者林巧璉／攝影
高雄市副市長林欽榮今視察旗津生命館太陽能光電設施。記者林巧璉／攝影

高雄市首創將殯葬設施結合太陽能光電，在旗津生命紀念館打造太陽能光電設施今天舉辦啟用典禮，設施面積約為1373坪，去年掛牌後，總發電量已累積1300多KW。高市殯葬處每年可收112萬餘元租金，所有收入將投入生命館周邊環境綠美化。高市副市長林欽榮說，配合全國綠能政策，高市自訂六年要達到1GW，但最近市長陳其邁希望能提高至1.5GW，「壓力真的很大，需要大家一起努力。」

生命館太陽能設施包括屋頂有1820平方公尺，停車場則有2600平方公尺，目前殯葬處全面盤點轄管閒置空間，目前統計有3萬多坪，將評估投入太陽能光電設施，預計每年可收到5百萬元租金，預計發電達9MWP，達到高市綠能目標。

高市殯葬處長石慶豐表示，旗津生命紀念館是試行計畫，殯葬處沒有人是學光電的，但從做中學也獲益良多，旗津生命館也是全台首座結合太陽能光電的殯葬設施。石慶豐指出，在打造太陽能板時考量到美感，因生命館是獲獎的綠建築，建構時更注意太陽能板的角度不能破壞景觀。

高雄市府推動漁電共生、屋頂光電等綠電計畫，林欽榮指出，去年的目標已達標，目前高雄光電設施排名全國第3，第一名為台南、第二名為雲量，6年內朝1.5GW建置目標努力。除了太陽能光電，漁電共生部分在去年12月公告高市「漁電共生先行區」總面積共621.76公頃，本市漁電共生可加速推動區域已達2千767餘公頃，占本市魚塭總面積達7成以上。

林欽榮說，高市轉型過程中，吸引許多大廠投資，但大廠也強調一定要有再生能源，包括再生水、綠電等，「未來沒有這些乾淨能源的話，廠商的產品幾乎無法賣到國外，歐盟明年將實施碳邊境調整管制，聯合國也訂下2025年淨零碳排，市府一定要超前部署，才能符合台積電等大廠需求。

高雄市旗津生命館首創在殯葬設施結合太陽能光電。記者林巧璉／攝影
高雄市旗津生命館首創在殯葬設施結合太陽能光電。記者林巧璉／攝影
高雄市旗津生命館首創在殯葬設施結合太陽能光電。記者林巧璉／攝影
高雄市旗津生命館首創在殯葬設施結合太陽能光電。記者林巧璉／攝影
高雄市旗津生命館首創在殯葬設施結合太陽能光電今舉辦啟動典禮。記者林巧璉／攝影
高雄市旗津生命館首創在殯葬設施結合太陽能光電今舉辦啟動典禮。記者林巧璉／攝影

林欽榮 紀念館

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