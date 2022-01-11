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澎湖「白金」土魠魚現蹤 漁民大有斬獲

中央社 / 澎湖縣11日電

澎湖冬季漁汛「土魠魚」隨著這波冷氣團來襲，漁船冒風浪出海大有斬獲，馬公第三漁港今天清晨首見滿滿漁獲，漁民開心笑了。只是今年的價格，因前陣子量少，顯得較貴。

由於強烈大陸冷氣團南下，許多漁船趕在鋒面來臨前返港卸貨，都大有斬獲，有漁民說，今年的土魠魚在冬至過後，漁船所捕獲都是零零散散，到今天才是真正有看到土魠魚的影子，是今年漁船捕獲最多土魠魚的一天。

由於今年土魠魚的捕獲量比往年還要少，使得價格飆漲，加上年關將屆，目前5至7公斤等級土魠魚，每公斤約新台幣600至800元上下；9公斤以上每公斤要1000元以上，且愈大的土魠魚愈貴，接近過年，價格會愈高。

土魠魚在澎湖有「白金」之稱，是冬季的主要漁汛，每年冬至至農曆年前，隨鋒面南下洄游至澎湖南、北海域，漁船也都把握這個機會，冒著風浪出海作業，拚賺年終獎金。

冷氣團 澎湖 漁民

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