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高市府秘書長楊明州告別公務生涯 竹蓆躺椅一起退休

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄市政府秘書長楊明州即將退休，打包物品中，有一張陪伴楊明州24年的竹蓆躺椅，充分展現楊念舊、質樸一面。本報資料照片
高雄市政府秘書長楊明州即將退休，打包物品中，有一張陪伴楊明州24年的竹蓆躺椅，充分展現楊念舊、質樸一面。本報資料照片

高雄市政府秘書長楊明州38年公務生涯經歷11任市長，從基層公務員到代理市長，每個角色都盡心盡力，本月16日將屆齡退休，他今天依然清晨7點多就進市府準備晨會，永不懈怠精神讓同事欽佩。

楊明州畢業於國立成功大學土木工程所，1984年進市府工務局任幫工程司，之後升任科長、下水道工程處長、養工處長、建管處長、工務局副局長與局長、副祕書長、秘書長、副市長、代理市長等職。楊是工程背景出身，處事俐落，講求效率，他督導工程期間，常騎機車到工地查看，沒有架子。

前年8月，高雄市長陳其邁就任市長，安排原任代理市長的楊明州接任秘書長，這是楊明州第三度接秘書長，楊性格沉穩、責任心強，深獲首長信任，他說，不管做任何角色，就是盡本分全力以赴。

退休在即，楊明州最近整理辦公室，即將打包的物品中，有一張陪著楊明州24年的竹蓆躺椅，充分展現楊念舊、質樸一面。

楊明州說，民國87年在市府當工務局公共工程科長時，飯後會在躺椅上休息30至40分鐘，讓自己補足精神，下午才有好體力繼續上工。這習慣持續20多年，若辦公室沒有床位就是使用躺椅，對那張躺椅有特殊情感。

楊明州當公務員38年，共事過11位高雄市長，包含他「自己」。他生活簡單、自律，每天上午7點40分一定進辦公室，會自己提水擦桌子，數十年如一日，不曾遲到，上班時帶著妻子準備的「十榖米粥」，中午再配一顆滷蛋、一道蔬菜就打發一餐，鮮少應酬。

「生活簡單少應酬，精力全在工作！」楊明州表示，自己帶午餐好處是，可以快速解決一餐，將時間、心力投注在工作。

「管理不脫人性，帶人帶心！」楊明州表示，為了團隊紀律，對同仁難免有工作要求，對同仁仍要有溫情、關懷，他形容，獅子帶領兔子，兔子也會變獅子；反之，兔子帶領獅子，獅子也會變兔子，顯示領導人風格會影響團隊整體面貌。

楊明州1個多月前升格當爺爺，他期待退休後有多一些時間陪家人，是否可能轉往其他舞台發展，楊明州說，沒想那麼多，精神愉快最重要。

高雄市政府秘書長楊明州當公務員38年，他生活質樸，上班時會帶妻子準備的「十榖米粥」，中午再配一顆滷蛋、一道蔬菜就打發一餐，鮮少應酬。本報資料照片
高雄市政府秘書長楊明州當公務員38年，他生活質樸，上班時會帶妻子準備的「十榖米粥」，中午再配一顆滷蛋、一道蔬菜就打發一餐，鮮少應酬。本報資料照片
高雄市政府秘書長楊明州當公務員38年，他生活質樸，上班時會帶妻子準備的「十榖米粥」，中午再配一顆滷蛋、一道蔬菜就打發一餐，鮮少應酬。本報資料照片
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即將告別服務38年公務生涯，高雄市政府秘書長楊明州說，他懷抱感激之情，感謝首長、同事一路相挺。本報資料照片
即將告別服務38年公務生涯，高雄市政府秘書長楊明州說，他懷抱感激之情，感謝首長、同事一路相挺。本報資料照片

楊明州 獅子

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