金門總預算案未過風波延燒 恐牽連金酒遭強制執行

金門縣議會本次臨時會審查111年總預算案，議會擱置總預算，副議長周子傑等8名議員今天召開記者會，痛批凍結「水頭港大型旅客服務中心新建工程」2.2億墊付款案，可能衍生賠付廠商利息要全體縣民買埋單外，廠商聲請法院強制執行，恐危害到金雞母「金酒公司」，讓縣民權益受損。

金門縣議會審查去年總預算的第二次追加減預算案與111總預算案一直未過，在上月底有9位議員連署，要求召開臨時會審查，結果在聯席審查時議員董森堡提出，第二審查委員會擱置金酒預算部分應切割，依預算法規定，第一、三、四組應進行二三讀，因當中包括醫療、防疫等相關預算，如果預算未通過，恐有負縣民所託，建議表決，但遭主席李應文否決。

周子傑今天偕同議員蔡水游、歐陽儀雄、洪成發、許玉昭、唐麗輝及張雲德、董森堡等議員召開記者會指出，痛批議會以金酒預算未審查，來卡總預算是「以小卡大」，完全違背民主的程序，議長洪允典與相關議員利用議事規則技術性阻擾預算案審查，上周兩天發生開議不到5分鐘便散會的荒謬現象。

周子傑強調，該給廠商的不給，憂心金雞母可能會遭廠商申請「強制執行」，成為荒唐的鬧劇。他強調，議會是合議制的，不是一言堂，不能因為權力的傲慢，個人的需求，把縣府與縣民置之於不顧。

蔡水游也表示，年關將屆，2.2億墊付款案遭洪允典等人凍結，無法依約給廠商工程款，廠商撐的相當辛苦，已經2次正式行文催付，若依法聲請債權，將可強制執行扣押縣政府包含金門酒廠在內等公有資產，嚴重影響到全體金門鄉親的權益。

多位議員也指出，縣府去年總預算審議案，因洪允典等議員非理性審查、大砍預算及擱置凍結，導致縣府相關機關預算執行延宕更影響地區觀光及各項重大公共工程等建設的推展，鑒於111年總預算案似有重蹈覆轍之跡，長久下來，可能造成廠商不願來金門標案，與中央不給錢的狀況。