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防疫有信心 金門縣府宣布「金門馬拉松」15日如期舉行

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門馬今年可望如期舉行，圖為前年比賽時，海龍蛙兵下場跑步。圖／縣府提供
金門馬今年可望如期舉行，圖為前年比賽時，海龍蛙兵下場跑步。圖／縣府提供

新冠肺炎疫情再度延燒，加上Omicron等新興變異株在全球迅速擴散，即將本月15日、16日登場的「2022金門馬拉松」是否舉辦，備受各界關注，縣府在今天傍晚宣布照常舉辦，但仍持續觀察疫情變化，若中央疫情指揮中心升為3級警戒，賽事將會延期辦理。

2022金門馬拉松在今天下午5時舉辦因應疫情辦理方向記者會，由副縣長李增財主持，包括衛生局長李錫鑫、縣府教育處代理處長黃雅芬、觀光處副處長許績鑫等主管都出席。

李增財表示，經過下午各單位深入討論，考量金門縣第一劑疫苗覆蓋率達82.3%，第二劑疫苗覆蓋率達75.6%，目前新冠肺炎已朝逐漸流感化趨向(高傳染力、低重症率)，將續辦2022金門馬拉松，但仍持續觀察疫情變化，若中央疫情指揮中心升為3級警戒，賽事仍會延期辦理。

但為了防疫，縣府強調將把賽事單純化，包括現場的宣傳攤位與村里啦啦隊取消、開幕儀式簡化。

黃雅芬也補充說明，在15日舉行的休閒組的部分，選手需全程配戴口罩，含集合、跑步及領取紀念品；跑友依號碼布號碼分流出發，出發時間拉長(每梯1000人，隔10分鐘出發)；加強入場消毒工作及周邊公廁使用消毒頻率。

至於，本月16日登場的競賽組部分，黃雅芬指出，也規定選手於起跑前、抵達終點後應配戴口罩，跑友抵達終點後大會將分送跑友一個新口罩使用，預定起跑200公尺後或抵達金湖國中前才可脫下口罩。至於風味餐則採外帶，不可於現場食用；加強入場消毒工作及周邊公廁消毒頻率。

李錫鑫也強烈呼籲，以下跑友不要參加2022金門馬拉松賽事，包括：匡列為居家隔離者不可參加賽事。自主健康管理者不可參加賽事。如身體不適，不可至賽事現場。

金門馬今年可望如期舉行，圖為主辦單位的分流出發表。圖／縣府提供
金門馬今年可望如期舉行，圖為主辦單位的分流出發表。圖／縣府提供
2022金門馬拉松今天舉辦因應疫情辦理方向記者會，由副縣長李增財（右二）主持，他也說明金門縣第一劑疫苗覆蓋率達82.3%，第二劑疫苗覆蓋率達75.6%。記者蔡家蓁／攝影
2022金門馬拉松今天舉辦因應疫情辦理方向記者會，由副縣長李增財（右二）主持，他也說明金門縣第一劑疫苗覆蓋率達82.3%，第二劑疫苗覆蓋率達75.6%。記者蔡家蓁／攝影
2022金門馬拉松今天舉辦因應疫情辦理方向記者會，由副縣長李增財（右二）主持，包括衛生局長李錫鑫（右一）、縣府教育處代理處長黃雅芬（左二）、觀光處副處長許績鑫（左一）等主管都出席。記者蔡家蓁／攝影
2022金門馬拉松今天舉辦因應疫情辦理方向記者會，由副縣長李增財（右二）主持，包括衛生局長李錫鑫（右一）、縣府教育處代理處長黃雅芬（左二）、觀光處副處長許績鑫（左一）等主管都出席。記者蔡家蓁／攝影

疫情 金門 口罩

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