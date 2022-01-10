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金門彩繪酒甕迎春 裝置藝術 「虎虎生風」成打卡新亮點

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門插畫家吳騏（中）首度與父親吳惠民(左)與妹妹吳彤（右）一家人完成彩繪。記者蔡家蓁／攝影
金門插畫家吳騏（中）首度與父親吳惠民(左)與妹妹吳彤（右）一家人完成彩繪。記者蔡家蓁／攝影

農曆春節的腳步越來越近，金門縣林務所在各鄉鎮交通節點陸續進行綠美化布置作業，今天更邀請金門插畫藝術家吳騏協助彩繪金湖鎮山外車站前8個回收再利用的大酒甕，拼湊成一片酒甕牆，充滿童趣及新奇感的「虎虎生風」裝置藝術，讓不少人都說感覺充滿童趣，越來越有年味。

金門縣林務所所長鐘立偉表示，去年由於金門降雨量與經費減少等因素，年度春節布置捨棄過往以植栽為主體的做法，改以裝置藝術及回收材料作為設計發想，山外車站前的作品，以金酒公司汰換的1000公升大酒甕堆疊成約4公尺高的牆體，邀請在地年輕的插畫藝術家吳騏作畫，利用可愛且兼具特色的創作，呈現有更具地方特色的春節街景藝術。

首度參與金門春節交通節點藝術創作的吳騏表示，他是首次用金酒公司大酒甕來創作，感覺很有趣，除深具金門地方創作特色外，透過虎年節慶的概念，透過兩隻老虎一上一下、互相對望的構圖，呈現出對於新年充滿律動活力的想像。

吳騏也說，為了減少傳統對於「老虎」兇猛的感覺，特別以可愛的插畫形式，讓創作能成為打卡亮點；此外，這次的作品也是他首度與父親吳惠民(陶藝家)與妹妹吳彤一家人協力創作而成，在傳統農曆年一家團圓的氛圍中，這個作品更顯溫馨。

林務所指出，農曆春節的景觀布置陸續完成榕園的大墨鏡、森林公園的竹製羽毛球等創作，1月23日在林務所內還有酒甕寫書法賀年及新春假日花市等活動，保證精彩。

出生金門的插畫家吳騏， 這次首度參與金門春節交通節點藝術創作，他說，可以跟父親與妹妹一起創作，感覺很開心。記者蔡家蓁／攝影
出生金門的插畫家吳騏， 這次首度參與金門春節交通節點藝術創作，他說，可以跟父親與妹妹一起創作，感覺很開心。記者蔡家蓁／攝影
金門插畫家吳騏， 為了減少傳統對於「老虎」兇猛的感覺，特別以可愛的插畫形式，讓創作能成為打卡亮點。記者蔡家蓁／攝影
金門插畫家吳騏， 為了減少傳統對於「老虎」兇猛的感覺，特別以可愛的插畫形式，讓創作能成為打卡亮點。記者蔡家蓁／攝影

金門 春節 裝置藝術

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