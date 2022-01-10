機車又撞高雄輕軌 議員怒：會勘兩次不見改善行政效率差

高雄輕軌8日再度發生擦撞事故，地點在Ｃ17鼓山區公所站，一對男女騎機車雙載疑闖紅燈與輕軌列車擦撞，雙雙手腳擦傷送醫。輕軌事故不斷，讓民進黨議員怒了，簡煥宗說，去年10月接獲地方反映，此路口的號誌會被遮蔽，因此邀集相關單位會勘，建議加裝號誌，他要求盡速改善，但不見相關單位改善。交通局表示，下周前將完成號誌裝設。

交通局表示，該路口紅綠燈在無輕軌列出通過時是閃黃燈，輕軌經過前提前轉為紅燈，讓用路人知道輕軌將通過，會勘後決定在該路口前後路段加裝LED提醒號誌，下周前會完成。

簡煥宗表示，去年10月會勘會不見相關單位改進，去年12月5日發生機車與輕軌列車擦撞事故，1月7日高捷公司又辦會勘，他要市府盡速執行改善工程，豈料會勘隔天又發生交通意外事故，無法理解簡單改善工程為何一拖再拖。簡煥宗認為，行政效率太慢，因這個路段是小巷口，跟一般輕軌行經大的十字路口狀況不同，雖有可能是騎士本身的違規，但如果會勘後就儘速加裝提醒號誌，可能可避免此狀況，確保騎士安全。

綠川里長陳春時說，有時黃燈變紅燈讓人反應不及，現在LED號誌是一輛列車圖案，不夠明確，建議增加文字提醒。

高捷公司表示，初步判斷是機車闖紅燈釀禍，輕軌列車車頭局部損傷，維修費79萬，若肇責判定是機車違規將求償。也呼籲用路人要遵守交通規則，也樂見增設相關的提醒號誌。