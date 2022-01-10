快訊

北市加開7中型接種站 柯文哲：月底110萬人符合打第三劑

桃機群聚案「20處最新足跡」曝光 中壢SOGO、家樂福、全聯入列

校長遴選機制納入浮動代表？家長教師校長團體各有立場

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市6個家長團體，近日分赴議會、教育局表達「挺遴選現制」的立場，並發表聯合聲明。圖／高雄市各級學校家長會長協會提供
高雄市6個家長團體，近日分赴議會、教育局表達「挺遴選現制」的立場，並發表聯合聲明。圖／高雄市各級學校家長會長協會提供

高雄市中小學校長遴選機制是否加入浮動代表一案，引起校長、教師、家長團體爭議。市長陳其邁在選舉時就簽署承諾高雄市教育產業工會教育訴求，要在中小學校長遴選委員會納入遴選學校家長及教師浮動代表。家長團體表示力挺遴選現制，認為行之有年，可以溝通，不應冒進。教育局表示，將以不影響現行校長遴選委員會中教師及家長代表席次為原則，邀集校長、教師及家長團體共同研議合理配套。

根據國民教育法規定，校長遴選委員會應有家長會代表參與，其比例不得少於五分之一，校長遴選委員會的組成方式是由直轄市、縣政府及各師培大學自行訂定，部分地方政府設有浮動委員機制，也就是由出缺學校的教師及家長各1人為遴選委員，希望藉由浮動委員的參與來表達學校成員意見。目前在各縣市中小學校校長遴選作業，採固定代表制的有15縣市，採浮動代表制的有7縣市；六都中，新北、桃園、高雄、台南採固定代表制，台北及台中採浮動代表制。

陳其邁在市長補選階段曾簽署高雄市教育產業工會提出的訴求內容-「校長遴選應依法辦理，力求公平、公正、公開，增加學校家長及教師浮動代表的參與」。101年起於高雄市教育審議委員會，有多屆委員也曾提案「將校長遴選納入教師及家長浮動代表」。但校長、教師、教學局各有立場及考量，並未有結果。

這次校長遴選納入浮動代表之議再起，高雄市各級學校家長會長協會、家長教育改革協會、家長協會、家長關懷教育協會、愛教育家長協會與家長教育志工協會等6個家長團體，近日分赴議會、教育局表達「挺遴選現制」的立場，並發表聯合聲明。

「此案可以多溝通，但不宜冒進！」高雄市各級學校家長會長協會理事長鍾毓襄表示，高市目前制度已能發揮遴選優秀校長的功能，在教育上並無制度重大變革的急迫性，出缺學校家長與教師的參與權已獲高度尊重，具教師參與的象徵性意義，差別在於有無實質的投票權。家長團體認為高雄現行遴選制度已充分展現民意，所以請教育局暫緩研議浮動代表制。

高雄市中小學校長協會理事長高瑞賢表示，尊重教育局的行政命令，但校長們對此案有些憂慮，擔心浮動代表制會徒增學校紛擾。

高雄市教育局表示，高中校長遴選已採浮動代表制，國中小校長遴選機制，目前雖未設置浮動代表，但相關流程已納入教師、家長團體共同參與。與已設置浮動代表的其他縣市相比，最大的不同在於，校長遴選委員會置浮動代表，可讓出缺學校的教師及家長代表具有實質「投票權」，且此2位代表須透過校內嚴謹的選舉制度票選產生，除可擴大校園民主參與機會，也可在遴選委員會中充分表達校內共識意見並參與討論及決議過程。

教育局強調，高雄市教育審議委員會多次提案「將校長遴選納入教師及家長浮動代表」，因此會參考其他縣市校長遴選機制，秉持擴大校園民主及多元參與的原則，完善校園遴選機制，建立配套措施，隨時做滾動修正；將以不影響現行校長遴選委員會中教師及家長代表席次為原則，目前也陸續邀集校長、教師及家長團體共同研議合理配套。

教育界人士說，這事已經吵了好幾年，也不用急於一時，這次連草案都沒有就想要通過加入浮動代表制，感覺太倉促，應該再多討論溝通。

校長遴選 高雄市 教育局

延伸閱讀

Omicron來勢洶洶 高市醫院及長照機構即起限制探病

高市醫師公會喜迎PGY生力軍 勉勵為醫界綻放光采

林靜儀、林昶佐過關 陳其邁：為更好的台灣努力

藍批陳其邁不重視酒駕只認選票 高市府：酒駕零容忍

相關新聞

校長遴選機制納入浮動代表？家長教師校長團體各有立場

高雄市中小學校長遴選機制是否加入浮動代表一案，引起校長、教師、家長團體爭議。市長陳其邁在選舉時就簽署承諾高雄市教育產業工...

Omicron來勢洶洶 高市醫院及長照機構即起限制探病

因應北部Omicron社區感染風險遽增，高雄市今午宣布醫療院所及住宿型長照機構再加嚴管控，全面限制探病，門診陪伴就醫僅限...

屏東蜜棗農提升農業技術、克服檢疫 外銷日本

1月開始進入蜜棗產期，今年蜜棗受去年七八月豪雨影響，產量減少約兩成，但也因為量少價揚。屏東高樹鄉棗農突破栽培技術，克服檢...

高市議會爭取議員助理加薪 吳益政：內政部很白目

高雄市議會今二、三讀會審議市議會700萬元第一預備金時，多位議員爭取議員助理調薪和偏鄉議員交通費補貼等，議員提及，議員助...

高市壽山動物園捐款爭議延燒議會 藍綠議員各表

高雄市議會今為二、三讀會，審議高府111年總預算案等，高雄壽山動物整建案捐贈爭議未歇，多位議員表示，國營、民間企業捐贈資...

新年走春參拜世界最高媽祖像 走進地中海風情聚落悠閒慢活

馬祖人的過年從初一的馬祖境天后宮搶頭香開始，一直到元宵節前後四鄉五島全境都有的擺暝，各鄉各村不同期間都有精彩活動，處處年味十足。坐落於南竿馬祖村

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。