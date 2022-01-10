校長遴選機制納入浮動代表？家長教師校長團體各有立場

高雄市中小學校長遴選機制是否加入浮動代表一案，引起校長、教師、家長團體爭議。市長陳其邁在選舉時就簽署承諾高雄市教育產業工會教育訴求，要在中小學校長遴選委員會納入遴選學校家長及教師浮動代表。家長團體表示力挺遴選現制，認為行之有年，可以溝通，不應冒進。教育局表示，將以不影響現行校長遴選委員會中教師及家長代表席次為原則，邀集校長、教師及家長團體共同研議合理配套。

根據國民教育法規定，校長遴選委員會應有家長會代表參與，其比例不得少於五分之一，校長遴選委員會的組成方式是由直轄市、縣政府及各師培大學自行訂定，部分地方政府設有浮動委員機制，也就是由出缺學校的教師及家長各1人為遴選委員，希望藉由浮動委員的參與來表達學校成員意見。目前在各縣市中小學校校長遴選作業，採固定代表制的有15縣市，採浮動代表制的有7縣市；六都中，新北、桃園、高雄、台南採固定代表制，台北及台中採浮動代表制。

陳其邁在市長補選階段曾簽署高雄市教育產業工會提出的訴求內容-「校長遴選應依法辦理，力求公平、公正、公開，增加學校家長及教師浮動代表的參與」。101年起於高雄市教育審議委員會，有多屆委員也曾提案「將校長遴選納入教師及家長浮動代表」。但校長、教師、教學局各有立場及考量，並未有結果。

這次校長遴選納入浮動代表之議再起，高雄市各級學校家長會長協會、家長教育改革協會、家長協會、家長關懷教育協會、愛教育家長協會與家長教育志工協會等6個家長團體，近日分赴議會、教育局表達「挺遴選現制」的立場，並發表聯合聲明。

「此案可以多溝通，但不宜冒進！」高雄市各級學校家長會長協會理事長鍾毓襄表示，高市目前制度已能發揮遴選優秀校長的功能，在教育上並無制度重大變革的急迫性，出缺學校家長與教師的參與權已獲高度尊重，具教師參與的象徵性意義，差別在於有無實質的投票權。家長團體認為高雄現行遴選制度已充分展現民意，所以請教育局暫緩研議浮動代表制。

高雄市中小學校長協會理事長高瑞賢表示，尊重教育局的行政命令，但校長們對此案有些憂慮，擔心浮動代表制會徒增學校紛擾。

高雄市教育局表示，高中校長遴選已採浮動代表制，國中小校長遴選機制，目前雖未設置浮動代表，但相關流程已納入教師、家長團體共同參與。與已設置浮動代表的其他縣市相比，最大的不同在於，校長遴選委員會置浮動代表，可讓出缺學校的教師及家長代表具有實質「投票權」，且此2位代表須透過校內嚴謹的選舉制度票選產生，除可擴大校園民主參與機會，也可在遴選委員會中充分表達校內共識意見並參與討論及決議過程。

教育局強調，高雄市教育審議委員會多次提案「將校長遴選納入教師及家長浮動代表」，因此會參考其他縣市校長遴選機制，秉持擴大校園民主及多元參與的原則，完善校園遴選機制，建立配套措施，隨時做滾動修正；將以不影響現行校長遴選委員會中教師及家長代表席次為原則，目前也陸續邀集校長、教師及家長團體共同研議合理配套。

教育界人士說，這事已經吵了好幾年，也不用急於一時，這次連草案都沒有就想要通過加入浮動代表制，感覺太倉促，應該再多討論溝通。