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金門好酒相挺 鳳梨釋迦破萬斤換金酒 饒慶鈴：金釋至交

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導
台東縣府協助農民行銷鳳梨釋迦，日前與金門酒廠公司合作，首次以鳳梨釋迦換得高粱酒，換得的高粱酒將透過縣農會及鄉鎮農會超市通路販售。記者卜敏正／翻攝
台東縣府協助農民行銷鳳梨釋迦，日前與金門酒廠公司合作，首次以鳳梨釋迦換得高粱酒，換得的高粱酒將透過縣農會及鄉鎮農會超市通路販售。記者卜敏正／翻攝

台東縣長饒慶鈴今天與金門縣長楊鎮浯，共同舉辦「金釋至交・好釋過好年」記者會，把台東鳳梨釋迦產地直送與金門鄉親分享，同時兩縣的縣農會也共同行銷在地特產，金門縣目前已超過1萬公斤訂單。饒慶鈴對於飄洋渡海的「神隊友」金門縣相挺表達謝意。

台東縣府協助農民行銷鳳梨釋迦，日前與金門酒廠公司合作，首次以3200箱鳳梨釋迦換得200箱高粱酒，換得的高粱酒將透過縣農會及鄉鎮農會超市通路販售，雙方之後也持續合作，透過台東縣農會及金門縣農會協助，讓金門鄉親以本島價享受鳳梨釋迦好滋味。

饒慶鈴表示，感謝金門縣政府再度聯手共同行銷臺東鳳梨釋迦，讓前天還在樹上的釋迦，今天已出現在金門餐桌上，金門鄉親過年期間也可和親友邊團聚吃釋迦；據了解，目前金門縣訂單已突破1萬公斤，讓她真心感謝金門神隊友相助。

「金酒、釋迦好釋成雙！」楊鎮浯表示，台東和金門兩縣過去一直以來交流相當密切，此次金門開放民眾及各機關預購釋迦僅為第一步，後續尚有許多可相互交流的地方，台東縣農會為感謝金門鄉親對台東釋迦的支持，後續亦預定向金門縣金酒公司採購等值酒品，讓兩縣情誼更進一步。

台東縣府表示，此次販售至金門的鳳梨釋迦，品質皆為外銷規格，為讓金門鄉親在數量上有更多選擇，特別推出3公斤禮盒及2入裝精品禮盒，預計本月21日、2月25日及3月25日分3梯次交貨，金門縣有意願鄉親，即日起可與金門縣農會超市訂購。

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台東縣長饒慶鈴（中）今天與金門縣長楊鎮浯（右二），共同舉辦「金釋至交・好釋過好年」記者會，把台東鳳梨釋迦產地直送與金門鄉親分享。記者卜敏正／翻攝
台東縣長饒慶鈴（中）今天與金門縣長楊鎮浯（右二），共同舉辦「金釋至交・好釋過好年」記者會，把台東鳳梨釋迦產地直送與金門鄉親分享。記者卜敏正／翻攝

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