疫情升溫 屏東火車站疫苗速打站大排長龍動線混亂

疫情升溫，屏東縣府衛生局安排1月10日到14日，每天下午2點到5點，在屏東火車站加開BNT疫苗速打站，不論1，2、3劑都能隨到隨打，今天中午12點多，現場就湧現排隊人潮，排隊人龍排到火車站門外，下午2點開打，排隊動線混亂，民眾甚至找不到排隊起點，還要排兩次，一次領單子，領完單子後，還要再排一次隊，現場人員緊急調整動線，消化排隊人潮。

有民眾從東港來要來打第一劑，這名民眾說，疫情又變嚴重了，還是趕快來打疫苗，增加防護力。也有在市場賣菜的阿伯排隊來打第三劑，阿伯說，市場賣菜每天接觸到許多人潮，疫情又升溫，他前兩劑都是打AZ。

現場排隊打疫苗的有年輕人，也有阿公阿嬤，雖然現場排隊動線混亂，一開始還找不到排隊起點，但大家還是很有耐心聽從指示排隊。有民眾說，排隊排了兩次，第一次排隊要填寫施打疫苗單子，第二次排隊才是排隊打疫苗動線，第一次排隊就花半個小時，又要重新排隊。

由於現場秩序混亂，屏東市衛生所在場協助施打安和醫院緊急調整排隊動線，改發號碼牌，民眾領取號碼牌後，在現場聽號碼牌叫號後再開依動線施打，原本現場僅安排一名醫師問診，也緊急加派一名醫生到場。