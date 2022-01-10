Omicron來勢洶洶 高市醫院及長照機構即起限制探病
因應北部Omicron社區感染風險遽增，高雄市今午宣布醫療院所及住宿型長照機構再加嚴管控，全面限制探病，門診陪伴就醫僅限一人，非急迫醫療，盡量延後。
高市衛生局表示，高雄市流行疫情指揮官陳其邁今早召開專家會議，因應北部近日社區感染個案增加，社區傳播風險遽增，曝險匡列接觸者已近萬人，認為院內感染不容閃失，因此即起加嚴醫療院所、住宿型長照機構對象風險管理。
相關措施包門診陪伴就醫者限1人，且需完整接種2劑疫苗14天以上。 醫院及住宿型長照機構全面限制探病，住院病患或住民1天限制1時段、1次限制1小時1人，且需完整接種2劑疫苗14天以上，未符合者應檢附3日內PCR檢驗陰性證明。
常規慢箋門診患者，鼓勵透過「藥來速」領藥；自主健康管理對象就醫儘量透過「通訊診療」。暫緩非急迫需要之醫療排程、檢查或住院。24家指定採檢隔離醫院開設「戶外急性呼吸道症狀門診」。
鑑於跨縣市流動易增感染風險，陳其邁也提醒民眾落實個人防護措施，出外應全程配戴口罩、落實手部衛生，儘速接種疫苗、務必打好打滿。除必要醫療需求外，應避免頻繁進出醫院或高感染傳播風險場域。
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