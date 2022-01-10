Omicron來勢洶洶 高市醫院及長照機構即起限制探病

阿塱壹古道位於南迴公路終點，這條長達八公里且沒有公路經過的原始海岸健行路線，過去是原住民族打獵、商貿和遷徒的路徑，又因為軍事管制得以保留原始風貌，現已被列入自然保護區，為台灣南端留下最美的海岸步道。

2022-01-10 09:49