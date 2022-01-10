讓勞工安居 高市受理勞工租賃住宅承租申請

為落實居住正義政策，高市勞工局今天表示，符合相關條件，即日起到月底開放「勞工租賃住宅」承租申請，預定2月下旬公開抽籤。2處勞工租賃宅共13戶招租，每戶租金3500元。

勞工局今天新聞稿表示，為落實居住正義政策，安定勞工生活，協助解決居住問題，及減輕目前尚無能力購屋者負擔，即日起至1月31日止開放受理「勞工租賃住宅」承租申請。

依勞工局資料，111年度有前峰東區勞工租賃住宅4戶(九如四路)、復興西區勞工租賃住宅9戶(一心二路)招租，每戶28坪，每月租金新台幣3500元。

勞勞工局職業重建科表示，凡年滿20歲，設籍高雄市6個月以上有眷勞工，且符合下列規定，包括受僱高雄市各事業單位（在高雄市設立登記營業事業單位），或加入高雄市產、職業工會直接勞動者，或服務於高市府所屬各機關技工、工友。

另外，申請人與其配偶及共同生活直系親屬應達3人以上且均無自有住宅者。即可向勞工局提出申請，預定將於2月下旬公開抽籤，排定承租戶及遞補順序。

新聞稿表示，相關申請表單可至勞工局1樓服務台、勞工教育生活中心獅甲會館、澄清服務中心服務台、博愛職業技能訓練中心服務台免費索取，或逕上勞工局網站下載，申請人備妥相關證件後，在1月31日前以掛號郵寄至勞工局「806036高雄市前鎮區鎮中路6號6樓 林小姐收」，效期以郵戳為憑，或親送職業重建科，相關資訊可電07-8124613轉530。