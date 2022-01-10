疫情衝擊出國減 外交部鼓勵有需要盡早申換護照

春節將至，外交部南部辦事處今天舉辦旅外安全宣導活動，由於最近COVID-19疫情有升溫跡象，行政院南服中心提醒民眾配合政府防疫，若有需要盡早申換護照，12日前送紅包禮盒組。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後，國人出國受限，申辦護照人數也銳減，外交部南部辦事處接受中央社記者訪問表示，過去疫情爆發前，申請護照等候時間可能約需1至2小時，但疫情爆發至今，幾乎無需等候，抽號即辦。

根據外交部南部辦事處統計，民國109年到南辦申請護照共4萬5694件，110年減至2萬8007件。

不過因農曆春節前夕，往年有出國潮，且適逢新版晶片護照發行滿1週年，外交部南部辦事處今天上午配合外交部領事事務局舉辦「春暖花開波鴿賀歲」旅外安全宣導活動，行政院南部聯合服務中心副執行長許乃文及陳文亮等人參加。

許乃文致詞表示，最近疫情有升溫跡象，呼籲大家配合政府防疫措施，戴好口罩勤洗手，雖然在疫情影響下，大家出國受到限制，但南部鄉親若有出國需要，仍鼓勵盡早來申換護照。

外交部南部辦事處長沈正宗表示，歡迎南部鄉親到辦事處申辦洽詢有關護照、簽證及文件驗證等業務，一定會盡力提供服務。

外交部南部辦事處表示，12日前，民眾只要到領務局或外交部在台中、嘉義、高雄及花蓮的辦事處申辦護照、簽證或文件驗證並完成繳費，就可憑繳費證明領取波鴿紅包禮盒組，1人1份，送完為止。