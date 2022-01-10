屏東蜜棗農提升農業技術、克服檢疫 外銷日本
1月開始進入蜜棗產期，今年蜜棗受去年七八月豪雨影響，產量減少約兩成，但也因為量少價揚。屏東高樹鄉棗農突破栽培技術，克服檢疫外銷日本，寶島南方蔬果生產合作社理事主席潘志民說，進軍日本市場，要從田間管理作起，還要克服低溫檢疫技術，今年第四年外銷日本，產量逐漸增加，預估今年外銷超過20噸。
曾獲得神農獎的潘志民說，蜜棗外銷日本市場，從田間管理作起，氮肥不能太高，鉀肥的部分也要多一點，讓儲存壽命延長，另外日本與台灣的藥劑檢驗不同，要做日本市場，也要篩選藥劑，台灣部分藥劑在日本市場不能用，另外還要低溫檢疫1.2度14天。
「果園採收後到進入冷鏈過程不能中斷，要在四小時內完成」，潘志民說，田間採果、選果、預冷，程序緊湊。他說，蜜棗外銷日本是新興市場，從四年前的幾百公斤到去年全國總銷量42噸，去年高樹外銷日本占10公噸。他預估今年可以超過20公噸。蜜棗外銷日本雖成長緩慢，主要是全部走空運，價格較高，加上還要低溫檢疫1.2度14天，若船運拖太久會影響品質。
今年蜜棗價格上揚，潘志民說，外銷部分，產地報價1公斤在120到150元不等，內銷產地價90到150元不等。外銷到日本售價，以一盒2.5公斤來說，約在6500到8000日圓。
縣長潘孟安說，蜜棗外銷市場拓展到日本非常不簡單，經過多年的嘗試、實驗，蜜棗儲存的溫度，包括控制天數，去年好不容易定調一套系統，讓農民有SOP操作。
縣府今在高樹農會集貨場舉行蜜棗外銷日本記者會，農業處長鄭永裕說，此批外銷日本蜜棗約1.25公噸送往低溫處理，使鮮果實中心溫度達1.2度Ｃ並維持14天，待檢疫合格後空運直送日本超市通路與批發市場。
鄭永裕說，2021年屏東蜜棗出口外銷量約257公噸，出口值達1900萬元。屏東蜜棗種植面積557公頃，全台產量第二，占全台30％，主要以高樹鄉、鹽埔鄉為主，高樹鄉種植面積達321公頃。
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