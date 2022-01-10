快訊

直播／桃機群聚個案飆升、社區災情挫勒等 指揮中心說明

國民黨今日危機 從蔣經國過世那天就開始了

大型購物中心插旗高雄 新光三越Outlet26日試營運

中央社 / 高雄10日電

大型購物中心紛插旗高雄，新光三越旗下首間生活複合式購物中心（Lifestyle Outlets）SKM Park將於26日試營運，占地2.6萬多坪；另三井LaLaport也預計3月與台糖簽約，進駐鳳山。

SKM Park位於草衙道購物中心現址，高雄大魯閣草衙道購物中心透過新聞稿表示，SKM Park將於26日試營運，占地達2.6萬多坪，全區規劃逾220間店鋪，多家品牌、全年平均折扣3折起，還有美食廣場及戶外座位區。

高雄大魯閣草衙道購物中心表示，希望打造1座半露天購物樂園，讓顧客能有彷彿置身美式Outlet購物中心般的度假氛圍。戶外區域以大地色系的美式建築風格呈現，3樓露天區有露台用餐區，提供咖啡甜點或酒精飲料。

此外，SKM Park也規劃多樣娛樂設施和生活主題場館，包括影城、戶外卡丁車賽道、遊樂園、健身中心及保齡球場、棒壘球打擊場、室內兒童遊樂場、美髮沙龍、寵物用品、DIY體驗課程等，預計可吸引嘉義、台南、高雄和屏東等縣市遊客。

另台糖位於鳳山衛武營國家藝術文化中心旁一處4.3公頃土地，去年底由外商三井以年保證經營權利金新台幣3715萬元得標，將打造休閒購物中心LaLaport，成為東高雄門戶商業核心新聚落。

台糖今天接受中央社記者訪問表示，預計與三井於3月底簽約，簽約後進行相關設計、都市審議等程序後，再決定施工期程。

根據台糖資料，三井將打造休閒購物中心LaLaport，進駐時尚購物、餐飲設施、休閒娛樂及停車場等，滿足不同客層需求。

甜點

延伸閱讀

高雄小黃漲運價案延後 市府：已調表再改不收費

高雄第3劑疫苗施打爆量 市府增額度、加開接種站

厭世萌虎出沒！新光三越「我不是胖虎」巨大版霸氣吸睛

台南三井春節前開幕？ 業者曝最新進度 預告公布日期

相關新聞

新年走春參拜世界最高媽祖像 走進地中海風情聚落悠閒慢活

馬祖人的過年從初一的馬祖境天后宮搶頭香開始，一直到元宵節前後四鄉五島全境都有的擺暝，各鄉各村不同期間都有精彩活動，處處年味十足。坐落於南竿馬祖村

阿塱壹古道入口聽故事很療癒 品嚐安朔部落不煎炸料理

阿塱壹古道位於南迴公路終點，這條長達八公里且沒有公路經過的原始海岸健行路線，過去是原住民族打獵、商貿和遷徒的路徑，又因為軍事管制得以保留原始風貌，現已被列入自然保護區，為台灣南端留下最美的海岸步道。

高市議會爭取議員助理加薪 吳益政：內政部很白目

高雄市議會今二、三讀會審議市議會700萬元第一預備金時，多位議員爭取議員助理調薪和偏鄉議員交通費補貼等，議員提及，議員助...

高市壽山動物園捐款爭議延燒議會 藍綠議員各表

高雄市議會今為二、三讀會，審議高府111年總預算案等，高雄壽山動物整建案捐贈爭議未歇，多位議員表示，國營、民間企業捐贈資...

影／屏縣綠金產業 九如後庄社區推出冷凍毛豆超熱銷

台灣毛豆連續10多年銷日冠軍，締造數10億產值，成為綠金產業。屏東縣九如鄉後庄社區是縣府輔導農再社區，社區與在地毛豆農合...

因應北部疫情升溫 高市即起戴口罩規定加嚴

北部疫情升溫，中央流行疫情指揮中心宣布即日起至1月24日維持二級警戒，高雄市長陳其邁昨召開專家會議，確認多項防疫措施預計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。