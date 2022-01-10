高市議會爭取議員助理加薪 吳益政：內政部很白目

高雄市議會今二、三讀會審議市議會700萬元第一預備金時，多位議員爭取議員助理調薪和偏鄉議員交通費補貼等，議員提及，議員助理薪水偏低，無法與軍公教享受一樣的調薪制度，今年軍公教調薪4％，但各縣市議會議員助理補助費近22年未調整。議員籲市議會發文建議內政部解決此問題。

高雄市議會秘書長黃錦平表示，109年市議會也曾發文建議中央處理議員助理薪資問題，但目前中央、地方政府仍因地方政府財源籌措等相關問題未達共識，地方縣市多有財源吃緊狀況，如要地方政府負擔此費用實為難題。黃錦平表示，會後將把議員意見再次整理、發文給內政部，希望此問題能早日解決。黃錦平也指出，目前針對議員助理費等相關規定的法規，「地方民意代表費用支給及村里長事務費補助條例」有8個修正草案仍在立法院待審，主因就是中央、地方對財源意見不同。

議員陳麗娜表示，隨物價上漲，生活支出日益繁重，但議員助理的薪資卻無法跟上腳步，眼看軍公教都有明確調薪制度，「要好的助理品質也要有相對應的薪資水準。」議員王義雄也認為，縣市合併後，部分選區幅員廣大，助理跑行程、處理陳情等都需要花費非常多的時間、車程，這些都與都會城市不同。

議員吳益政批，「內政部真的很白目」，不看重地方議會，每次地方議會提的意見都未被重視，吳益政建議，議會第一預備金可以增加，支應偏遠地區議員、助理等交通成本，這才符合公平正義。黃錦平則表示，目前議會第一預備金依照法規規定，已是編滿狀況恐不容易增加。