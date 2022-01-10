高雄第3劑疫苗施打爆量 市府增額度、加開接種站

高市府今天指出，加開的大東文化藝術中心第3劑疫苗接種站首日爆量，除自今天起增加量能，明天起再加開高雄國際會議中心接種站；另合約醫療院所也持續提供不限劑次疫苗。

為促打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）第3劑疫苗，高雄市政府衛生局今天發布訊息表示，明天起在高雄國際會議中心開設疫苗接種站，11日提供AZ疫苗、12日為莫德納疫苗、13日是BNT疫苗，每天預計接種2000人次。

高市府於9日起到14日在高雄大東文化藝術中心提供第3劑莫德納疫苗施打，衛生局指出，昨天總計接種4214人次，其中預約接種3338人次、現場登記876人次。考量民眾接種踴躍，今天起預約名額由原定4000人次增開至每天5000人次。

衛生局表示，這2個接種站都只施打符合第3劑疫苗接種資格者（18歲以上、接種完2劑滿12週），施打時間為每天上午8時30分到上午11時30分、下午1時30分到下午4時30分，欲接種民眾可上「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統」預約。

衛生局指出，高雄市412家合約醫療院所仍有提供不限劑次疫苗接種服務，包含各級合約醫療院所及23家衛生所，每天共約可接種3萬人次；在疫苗專診時間提供莫德納、BNT、AZ及高端疫苗，需依各合約醫療院所掛號方式掛號，相關名單可至高雄市政府衛生局網站查詢。

高市府祭出獎勵措施，31日前75歲以上長者接種COVID-19疫苗，不限疫苗種類及劑次，即贈新台幣500元超商或農會禮券；18歲以上民眾接種第1、2劑COVID-19疫苗者也可獲得200元禮券。衛生局表示，此方案僅適用合約醫療院所，第3劑疫苗接種站無提供禮券。

高雄市長陳其邁也在臉書（Facebook）貼文呼籲民眾打疫苗，他說，過去2年，已證明只要團結就能戰勝病毒，這一次台灣一定還會團結，共同度過感染力更強的Omicron變異株這一難關；並呼籲接種2劑疫苗滿12週的民眾儘速接種第3劑，提升保護力。