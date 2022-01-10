高市壽山動物園捐款爭議延燒議會 藍綠議員各表

高雄市議會今為二、三讀會，審議高府111年總預算案等，高雄壽山動物整建案捐贈爭議未歇，多位議員表示，國營、民間企業捐贈資訊、明細應公開透明，市議員陳麗娜提高市「捐贈、贈與收入」的12億餘元預算案擱置。財政局表示，所有捐贈都是依法有據，也一定專款專用。

市議員黃文益表示，高市府一直都是依法接受國營企業捐贈，絕對不是不樂之捐，「並不是因為市長是陳其邁，高雄市才拿得到這些捐款，請部分議員不要誤導民眾。」黃文益說，高市府依照電業法第65條，依法有據接受國營企業捐款，不管是中油、台電等企業長期在高雄設廠，汙染在地方，長期都有相關回饋金等規定，這次壽山動物園的捐款狀況並非特例，全台各縣市也都有相關補助，希望外界不要汙名化市府。

財政局長陳勇勝表示，不管中油、台電等國營事業的促協金等補助，過去跟現在都依照現有法規入帳，不管是進入大水庫，或者進入指定專戶都會接受主計、審計等單位控管，如是指定給鄰里的補助，一定會使用在指定項目上，絕對不會有挪用狀況。

陳麗娜因市府未提供捐款詳細資料、明細，提擱置，希望市府補足資料後再行審議，議員吳益政覆議。吳益政認為，高市府因有不少國營企業工廠，長期都有回饋金機制，但民眾長期都不了解這些經費使用狀況，「市府獲得捐款是好事，但是捐贈狀況市議會無法審查、掌握，應從法制面解決此問題。」陳麗娜也強調，自己不是阻擋市政建設，而是捐款也要師出有名。

市議員林于凱也認為，區公所應建立捐款使用用途的公開平台，民政局每年都會獲得國營企業回饋金，再分配給區公所等單位，但相關過程缺乏公開、透明制度，導致地方里長疑惑經費每年不同，也有里民認為分配狀況不明，而導致里民認為有不公平情事。