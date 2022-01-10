屏東火車站設疫苗速打站 免預約隨到隨打
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情升溫，嚴防變異株Omicron入侵，第3劑疫苗縮短間隔至12週，屏東縣政府今天起5天在屏東火車站設立速打站，免預約隨到隨打。
屏東縣政府配合中央政策，第3劑疫苗縮短間隔至12週，各地開始出現施打潮，縣府繼在家樂福設立施打站後，10日至14日下午2時至5時，會在屏東火車站設立「加開BNT速打站」，1、2、3劑都能施打。
屏東縣長潘孟安臉書（Facebook）呼籲，只要符合資格就來打，1月31日前，施打1、2劑就可以獲得價值新台幣200元的超商禮券。
屏東目前疫苗覆蓋率況經衛生局統計，屏東第1劑覆蓋率為75.53%；第2劑覆蓋率為65.79%；第3劑為1.06%，希望符合資格的民眾盡快施打。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言