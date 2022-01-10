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因應北部疫情升溫 高市即起戴口罩規定加嚴

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
因應北部疫情升溫，高雄市宣布至元月24止，加嚴戴口罩等防疫措施。記者王昭月／翻攝
因應北部疫情升溫，高雄市宣布至元月24止，加嚴戴口罩等防疫措施。記者王昭月／翻攝

北部疫情升溫，中央流行疫情指揮中心宣布即日起至1月24日維持二級警戒，高雄市長陳其邁昨召開專家會議，確認多項防疫措施預計今天公布，其中運動、唱歌、拍照及直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動拍攝時，都恢復為須戴口罩，賣場需加強人流控管外，也不得再開放試吃。

國內本土確診病例再突破二位數，防疫不可掉以輕心，近日民眾踴躍追加第三劑疫苗，醫界更呼籲大家口罩戴好戴滿，更能自保。高市府也發布相關防疫措施，籲市民嚴守規範，攜手抗疫。

高市府因應這波疫情的防疫措施，戴口罩的規定加嚴， 其中運動、唱歌、拍照及直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動之正式拍攝或進行時，恢復為須戴口罩。

另臚列5項免戴口罩，但應隨身攜帶口罩情況，包括農林漁牧工作者在空曠的田間、魚塭、山林工作時，可免戴口罩：在山林(含森林遊樂區)、海濱活動時免戴；在溫泉、冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕的場合免戴；外出時有飲食需求，免戴；藝文表演、劇組、電視主播等演出人員正式拍攝演出時或運動競賽參賽選手及裁判等，如符合指揮中心或主管機關相關防疫措施，得暫時脫下口罩。

高市府也要求，各營業場所及公共場域(含交通運輸)應嚴格遵守實聯制、量體溫、加強環境清消、員工健康管理。 賣場、超市、市場加強人流管制，室內空間至少每人間隔1.5公尺，每人需有2.25平方公尺的間隔空間，室外空間至少間隔1公尺，此外不開放試吃。

至於餐飲場所落實實聯制、量體溫、提供洗手設備及消毒用品；宴席不得逐桌敬酒敬茶

高雄市宣布至元月24止，加嚴戴口罩等防疫措施。記者王昭月／翻攝
高雄市宣布至元月24止，加嚴戴口罩等防疫措施。記者王昭月／翻攝

口罩 疫情

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