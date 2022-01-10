高市醫師公會喜迎PGY生力軍 勉勵為醫界綻放光采

高雄市醫師公會2020年首創PGY醫師迎新授證大會，原訂一年舉辦一次，去年盛會因疫情延到昨晚盛大登場，活動以星空為背景，萌芽而成的「希望之樹」為主視覺，傳達萌芽與希望，希望每名醫界生力軍如同熠熠星光，天再黑，只要團結就能綻放耀人光采。

醫界出身的高雄市長陳其邁到場勉勵，也與PGY醫師舉辦「沙發座談會」，傾聽年輕醫師的心聲，他表示，年輕就是要充滿活力熱情與創意，一本初衷貢獻所學，在全球新冠疫情蔓延下，醫師這份職業格外有意義。

高雄市醫師公會第二屆PGY之夜，共100多名PGY醫師參加，活動設計以「萌」字做為主軸，以星空為背景，萌芽而成的「希望之樹」為主視覺，每名參加者手持星光棒走上舞台，也象徵步向行醫生涯新里程碑。

陳其邁、醫師公會全聯會理事長邱泰源、高雄市醫師公會理事長賴聰宏分別擊破三組氣球，跳出「懵」、「萌」、「盟」三個具有不同意涵的字，賴聰宏並帶領PGY醫師完成醫師誓詞，授予愛心心電圖、聽診器做象徵性傳承。