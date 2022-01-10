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聯合報社論／連兩敗，國民黨要如何享受歲月靜好？

高市醫師公會喜迎PGY生力軍 勉勵為醫界綻放光采

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
陳其邁市長（中）、醫師公會全聯會理事長邱泰源（右）、高雄市醫師公會理事長賴聰宏（左）分別擊破三組氣球，跳出「懵」、「萌」、「盟」三個具有不同意涵的字，勉勵PGY。記者王昭月／攝影
陳其邁市長（中）、醫師公會全聯會理事長邱泰源（右）、高雄市醫師公會理事長賴聰宏（左）分別擊破三組氣球，跳出「懵」、「萌」、「盟」三個具有不同意涵的字，勉勵PGY。記者王昭月／攝影

高雄市醫師公會2020年首創PGY醫師迎新授證大會，原訂一年舉辦一次，去年盛會因疫情延到昨晚盛大登場，活動以星空為背景，萌芽而成的「希望之樹」為主視覺，傳達萌芽與希望，希望每名醫界生力軍如同熠熠星光，天再黑，只要團結就能綻放耀人光采。

醫界出身的高雄市長陳其邁到場勉勵，也與PGY醫師舉辦「沙發座談會」，傾聽年輕醫師的心聲，他表示，年輕就是要充滿活力熱情與創意，一本初衷貢獻所學，在全球新冠疫情蔓延下，醫師這份職業格外有意義。

高雄市醫師公會第二屆PGY之夜，共100多名PGY醫師參加，活動設計以「萌」字做為主軸，以星空為背景，萌芽而成的「希望之樹」為主視覺，每名參加者手持星光棒走上舞台，也象徵步向行醫生涯新里程碑。

陳其邁、醫師公會全聯會理事長邱泰源、高雄市醫師公會理事長賴聰宏分別擊破三組氣球，跳出「懵」、「萌」、「盟」三個具有不同意涵的字，賴聰宏並帶領PGY醫師完成醫師誓詞，授予愛心心電圖、聽診器做象徵性傳承。

參與盛會的PGY醫師們，剛甫完成醫學系六年學業並通過醫師國家考試，成為臨床醫師，是高雄醫界生力軍，包括高雄市衛生局長黃志中、高雄醫學大學附設中和紀念醫院董事長陳建志、高醫大附設中和紀念醫院院長鍾飲文、高雄榮總院長林曜祥等，都出席盛會「迎新」。

2022PGY新星之夜9日晚間在高雄萬豪酒店登場，高雄醫界喜迎生力軍。記者王昭月／攝影
2022PGY新星之夜9日晚間在高雄萬豪酒店登場，高雄醫界喜迎生力軍。記者王昭月／攝影
PGY醫師化身國標舞者，展現另一面才藝。記者王昭月／攝影
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高雄市醫師公會理事長賴聰宏致詞勉勵PGY。記者王昭月／攝影
高雄市醫師公會理事長賴聰宏致詞勉勵PGY。記者王昭月／攝影
2022PGY新星之夜9日晚間在高雄萬豪酒店登場，包括市長陳其邁（左五）等醫界前輩，喜迎百餘名醫界生力軍。記者王昭月／攝影
2022PGY新星之夜9日晚間在高雄萬豪酒店登場，包括市長陳其邁（左五）等醫界前輩，喜迎百餘名醫界生力軍。記者王昭月／攝影
高雄市醫師公會理事長賴聰宏帶領PGY醫師完成醫師誓詞。記者王昭月／攝影
高雄市醫師公會理事長賴聰宏帶領PGY醫師完成醫師誓詞。記者王昭月／攝影

醫師 高雄市 疫情

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