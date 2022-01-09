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催打第三劑！高市府加開大型接種站 接種AZ莫德納BNT
為催打第三劑疫苗，高雄市衛生局今天表示，1月11日至13日會在鹽埕區高雄國際會議中心增設大型接種站，提供的疫苗包括AZ、莫德納與BNT，民眾可上網預約。
高雄市今天起至1月14日已在大東藝術文化中心，設置社區大型接種站，今天首日預約接種報到率八成四，完成3338人接種，加上846人隨到隨打，單是一天就超過4200人。接下來幾日的預約都幾近4千人額滿，衛生局考量大東站的量能還能再擴大，昨決定開放預約數量從4提高到5千人，欲接種的民眾可趕快再上網預約。
由於大東接種站成效良好，衛生局疫管處長何惠彬表示，除了高雄市412家合約醫療院所外，1月11日至13日上午8點半到11點半、下午1點半到4點半，再在鹽埕區中正四路274號高雄國際會議中心增設大型接種站，提供的疫苗包括AZ、莫德納與BNT，民眾可上網預約。預約網址http://vaccine.kcg.gov.tw/。
衛生局鼓勵長輩接種，一月底前75歲以上長者在基層診所打任一劑，都可獲500元超商禮券；18歲以上接種第一、二劑可獲200元禮券。
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