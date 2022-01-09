快訊

匡列染疫司機1同住家人8名乘客 北市：評估擴大採檢

開票結果／林靜儀當選中二立委！投票率、分區得票數據一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

催打第三劑！高市府加開大型接種站 接種AZ莫德納BNT

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市衛生局表示，1月11日至13日會在鹽埕區高雄國際會議中心增設大型接種站，提供的疫苗包括AZ、莫德納與BNT，民眾可上網預約。圖／高雄市衛生局提供
高雄市衛生局表示，1月11日至13日會在鹽埕區高雄國際會議中心增設大型接種站，提供的疫苗包括AZ、莫德納與BNT，民眾可上網預約。圖／高雄市衛生局提供

為催打第三劑疫苗高雄市衛生局今天表示，1月11日至13日會在鹽埕區高雄國際會議中心增設大型接種站，提供的疫苗包括AZ、莫德納與BNT，民眾可上網預約。

高雄市今天起至1月14日已在大東藝術文化中心，設置社區大型接種站，今天首日預約接種報到率八成四，完成3338人接種，加上846人隨到隨打，單是一天就超過4200人。接下來幾日的預約都幾近4千人額滿，衛生局考量大東站的量能還能再擴大，昨決定開放預約數量從4提高到5千人，欲接種的民眾可趕快再上網預約。

由於大東接種站成效良好，衛生局疫管處長何惠彬表示，除了高雄市412家合約醫療院所外，1月11日至13日上午8點半到11點半、下午1點半到4點半，再在鹽埕區中正四路274號高雄國際會議中心增設大型接種站，提供的疫苗包括AZ、莫德納與BNT，民眾可上網預約。預約網址http://vaccine.kcg.gov.tw/

衛生局鼓勵長輩接種，一月底前75歲以上長者在基層診所打任一劑，都可獲500元超商禮券；18歲以上接種第一、二劑可獲200元禮券。

衛生局 疫苗 高雄市

延伸閱讀

疫苗第三劑接種 苗栗72家醫療院所10日起隨到隨打

專家尷尬！高端追加劑無實證 mRNA疫苗面臨百萬人缺口

相關新聞

催打第三劑！高市府加開大型接種站 接種AZ莫德納BNT

為催打第三劑疫苗，高雄市衛生局今天表示，1月11日至13日會在鹽埕區高雄國際會議中心增設大型接種站，提供的疫苗包括AZ、...

想拍琉璃光不用到阿里山 高雄寶來新秘境曝光

高雄市六龜、桃源區梅花、櫻花接連綻放，有民眾在六龜寶來竹林休閒農業區拍到琉璃光、雲海，竹林休閒農業區前理事長吳崇富表示，...

屏東火車站1月10日至14日設速打站 免預約1到3劑都能打

疫情持續升溫，屏東縣鼓勵民眾接種疫苗，提高服務便利性，繼昨天（8日）在家樂福屏東店開設疫苗速打站，1月10日到14日，下...

高雄書法家揮毫寫創作 將里民祈願寫上春聯

農曆過年增添喜氣，高雄市新興區建華里每年都會舉辦春聯活動，今天在里長服務處循例舉辦書法名家揮毫書寫春聯活動，邀請書法名家...

高市首次統計十大風險路廊 籲用路人注意安全

高雄市交通局統計，去年1至10月「十大風險路廊」前三名分別是大寮區鳳林三路、前鎮區中山四路、大寮區進學路等路段，鳳林三路...

高雄計程車費率調漲延到春節後實施 台南市跟進

台南、高雄市為共同計程車費率區，已14年未調整，決定1月27日起實施新費率，卻因春節將屆，民眾有怨言，高雄市決定延至2月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。