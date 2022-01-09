屏東火車站1月10日至14日設速打站 免預約1到3劑都能打

疫情持續升溫，屏東縣鼓勵民眾接種疫苗，提高服務便利性，繼昨天（8日）在家樂福屏東店開設疫苗速打站，1月10日到14日，下午2點到5點在屏東火車站設立速打站，施打BNT疫苗，免預約隨到隨打，第一劑到第三劑都可以施打。

縣府衛生局指出，即日起到1月31日止，民眾在屏縣各速打站及合約醫療診所施打第一劑或第二劑新冠肺炎疫苗，不限廠牌均可獲200元超商禮券，施打完成可當場領取，若禮券用罄也可憑施打憑證補領，只要在該期間施打就能領，無名額限制。

縣府8日在家樂福屏東店開設疫苗速打站施打BNT疫苗，共施打518人，其中第一、第二劑者共437人，第3劑81人。衛生局指出，1月10至14日下午2點到下午5點在屏東火車站設立速打站，民眾只要帶健保卡、疫苗黃卡，免預約隨到隨打，第一到第三劑都能打。

衛生局指出，截至8日，屏東縣疫苗覆蓋率第1劑為75.53%，第2劑65.79%，第3劑1.06%，若以12歲以上人口數算，第1劑達82.14%，第2劑71.54%，第3劑1.16%。縣內各合約院所、衛生所及施打站皆可提供1到3劑施打，院所疫苗門診相關資訊，可到衛生局官網或疫苗地圖查詢。

春節專案返家前查訪，衛生局指出，截至1月8日共查訪238戶，有37戶不符規範，安排防疫旅館續住。