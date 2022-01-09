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高雄書法家揮毫寫創作 將里民祈願寫上春聯
農曆過年增添喜氣，高雄市新興區建華里每年都會舉辦春聯活動，今天在里長服務處循例舉辦書法名家揮毫書寫春聯活動，邀請書法名家吳文生現場書寫春聯贈送鄉親，共送出上百幅春聯。吳文生是日本東京書法協會書法比賽得獎名人，目前在社區大學及意誠堂等地教導書法，今天將鄉親虎年的祈願與希望。
建華里長吳文欽表示，歲末年終之際，春聯送鄉親共迎新年到，除了感謝鄉親一年對里政支持和參與，更是藉此祝福大家歡慶新年，萬事順心又如意，事事順利，大家發大財。
吳文生今天一早就到場揮毫為鄉親書寫春聯，由於現場鄉親索取相當熱絡，加上氣候溫暖，許多鄉親還幫忙將書寫好的春聯掛在一旁晾乾，讓上百幅春聯齊掛的畫面相當壯觀。吳文生也是髙雄市新聞傳播職業工會顧問，同時將寫好的春聯贈送工會理監事各一幅春聯，祝福大家新年快樂、萬事如意。
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