高雄書法家揮毫寫創作 將里民祈願寫上春聯

農曆過年增添喜氣，高雄市新興區建華里每年都會舉辦春聯活動，今天在里長服務處循例舉辦書法名家揮毫書寫春聯活動，邀請書法名家吳文生現場書寫春聯贈送鄉親，共送出上百幅春聯。吳文生是日本東京書法協會書法比賽得獎名人，目前在社區大學及意誠堂等地教導書法，今天將鄉親虎年的祈願與希望。

建華里長吳文欽表示，歲末年終之際，春聯送鄉親共迎新年到，除了感謝鄉親一年對里政支持和參與，更是藉此祝福大家歡慶新年，萬事順心又如意，事事順利，大家發大財。