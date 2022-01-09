高市首次統計十大風險路廊 籲用路人注意安全

高雄市交通局統計，去年1至10月「十大風險路廊」前三名分別是大寮區鳳林三路、前鎮區中山四路、大寮區進學路等路段，鳳林三路去年有4死、106傷。市議員觀察，整條鳳林路缺停車格，違停臨停亂象多，沿線道路規畫不善，易讓汽機車、公車擠成一團，機車族陷於危險。為改善鳳林三路、進學路高肇事率，交通大隊在當地將採科技執法取締闖紅燈，設備已架設完成，但未開始取締。

交通局首度採用30日死亡人數計算出「高市十大風險路段」，有別於過去常使用車禍案件數呈現易肇事路口，採30日死亡人數觀察出十大風險路段與易肇事路口發現有高度重疊，將針對事故路段提出較完善的改進計畫。

成大交通管理科學系主任鄭永祥表示，多數上榜路段為省道，速限較高，調整交通工程要有長時間數據累積，建立資料庫才能避免「頭痛醫頭、腳痛醫腳」。且各縣市普遍都有巷道過多問題，為了方便你讓每個巷口都可以過馬路，又不設紅路燈，用路人陷於危險。

鄭永祥認為，交通安全需要上位觀念，從都市計畫開始就要重視交通設計，如路口路型、標誌標線等完整規畫，在都計沒有全盤的計畫，後續的燈號、路型調整都只是「亡羊補牢」，收尾永遠收不完。

交通局表示，十大風險路廊的主要肇因是未依規定讓車、違反號誌管制或指揮以及未注意車前狀況等。交通局也提醒用路人務必遵守交通規則，包括不闖紅燈、不要違規左右轉等。