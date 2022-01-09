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高雄計程車費率調漲延到春節後實施 台南市跟進

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市原訂1月27日調整計程車費率，因高雄市延到2月7日，台南市也跟進。記者鄭惠仁／攝影
台南市原訂1月27日調整計程車費率，因高雄市延到2月7日，台南市也跟進。記者鄭惠仁／攝影

台南高雄市為共同計程車費率區，已14年未調整，決定1月27日起實施新費率，卻因春節將屆，民眾有怨言，高雄市決定延至2月7日實施。南市交通局今天表示，因為同一個匯率區，加上春節運價有加成，比照高雄延到春節後實施。

之前計程車司機為因應費率調漲已花錢完成計費表調整，有司機表示，若計費表還要再花錢改一次很不合理，因高雄方面已傳出再調表不收費，希望南市比照。台南市公共運輸處長吳俁之表示，會協調業者促請第2次改表不收費。

台南市新的計程車費率調整如下：起跳運價從原本1.5公里85元，調整為1.25公里85元。續跳運價由每250公尺改為200公尺加收5元。計時運價部分，車速5公里以下原本累計3分鐘，改為每100秒加收5元。夜間加成費率仍維持日間運價多收2成的計算方式。

附加費用部分，取消原開行李廂加收10元規定，另增加如遇颱風豪雨市府公告全區停止上班時，加收50元。每年均有實施的春節運價加成，此次也規定，以假期最後1日（含）往前推算10天內加收50元。

台南市計程車相關從業人員職業工會理事長洪武成表示，還未接獲交通局通知要將費率調整延後，但做決定前至少要通知工會。他說，若要延到2月7日實施，只能遵照辦理，不然又能怎樣，但希望已調表的要再把費率條回來時能夠不收費，以免造成計程車司機負擔。

計程車 台南 高雄市 春節

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