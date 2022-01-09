想拍琉璃光不用到阿里山 高雄寶來新秘境曝光

高雄市六龜、桃源區梅花、櫻花接連綻放，有民眾在六龜寶來竹林休閒農業區拍到琉璃光、雲海，竹林休閒農業區前理事長吳崇富表示，近期山區氣候涼爽，如前一晚降雨，隔天有機會看到琉璃光，歡迎民眾前往上山賞梅、賞櫻邊泡茶。

吳崇富表示，竹林休閒農業區範圍從海拔400公尺至1100公尺，為寶來、不老溫泉的衛星農場，種植的櫻花樹種為山櫻，花瓣呈現桃粉色，現在沿著園區步道走，可看到一整片桃紅色景觀，另外多年前當地民眾就發現的琉璃光，約在海拔800公尺、晚間6、7點出現，雲海、夕陽則在海拔1000公尺左右。

吳崇富說，梅樹園前有志工設攤解說，歡迎民眾至園區內百年梅樹園賞梅、賞櫻，高雄陰天、小雨後有機會至醉月齋或百年梅樹園拍到琉璃光，建議民眾出發前打電話向園區詢問有無降雨以免撲空。

觀光休閒協會理事長黃瓘博表示，梅花、櫻花本周起接連綻放，梅花目前已開過六成，預計15日達顛峰，櫻花則預計過年前最多，桃源區公所15日將於寶山二集團櫻花公園舉辦櫻花季活動，因附近停車場車位不多，為避免塞車會進行交管，建議民眾將車停在土壠灣免費停車場，再搭接駁車上去。