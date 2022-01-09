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想拍琉璃光不用到阿里山 高雄寶來新秘境曝光

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄六龜寶來竹林休閒農業區梅花、櫻花接連綻放，櫻花預計本月中下旬達到顛峰。圖／竹林休閒農業區前總幹事蔡光大提供
高雄六龜寶來竹林休閒農業區梅花、櫻花接連綻放，櫻花預計本月中下旬達到顛峰。圖／竹林休閒農業區前總幹事蔡光大提供

高雄市六龜、桃源區梅花、櫻花接連綻放，有民眾在六龜寶來竹林休閒農業區拍到琉璃光、雲海，竹林休閒農業區前理事長吳崇富表示，近期山區氣候涼爽，如前一晚降雨，隔天有機會看到琉璃光，歡迎民眾前往上山賞梅、賞櫻邊泡茶。

吳崇富表示，竹林休閒農業區範圍從海拔400公尺至1100公尺，為寶來、不老溫泉的衛星農場，種植的櫻花樹種為山櫻，花瓣呈現桃粉色，現在沿著園區步道走，可看到一整片桃紅色景觀，另外多年前當地民眾就發現的琉璃光，約在海拔800公尺、晚間6、7點出現，雲海、夕陽則在海拔1000公尺左右。

吳崇富說，梅樹園前有志工設攤解說，歡迎民眾至園區內百年梅樹園賞梅、賞櫻，高雄陰天、小雨後有機會至醉月齋或百年梅樹園拍到琉璃光，建議民眾出發前打電話向園區詢問有無降雨以免撲空。

觀光休閒協會理事長黃瓘博表示，梅花、櫻花本周起接連綻放，梅花目前已開過六成，預計15日達顛峰，櫻花則預計過年前最多，桃源區公所15日將於寶山二集團櫻花公園舉辦櫻花季活動，因附近停車場車位不多，為避免塞車會進行交管，建議民眾將車停在土壠灣免費停車場，再搭接駁車上去。

黃瓘博表示，近期寶來、不老溫泉民宿訂房率約達七、八成，還未受北部疫情影響，今年因天氣冷、濕度夠，寶來二集團櫻花開得很好，桃源區公所為避免山區塞車，安排於土壠灣免費停車場設接駁車，車費平日來回350元、假日400元，接駁車預約可撥打六龜觀光休閒協會 0905270270詢問。

高雄六龜寶來竹林休閒農業區海拔800公尺醉月齋、百年梅樹園可拍到琉璃光。圖／竹林休閒農業區前理事長吳崇富提供
高雄六龜寶來竹林休閒農業區海拔800公尺醉月齋、百年梅樹園可拍到琉璃光。圖／竹林休閒農業區前理事長吳崇富提供
高雄六龜寶來竹林休閒農業區梅花、櫻花接連綻放，梅花數量愈季15日到達顛峰。圖／竹林休閒農業區前總幹事蔡光大提供
高雄六龜寶來竹林休閒農業區梅花、櫻花接連綻放，梅花數量愈季15日到達顛峰。圖／竹林休閒農業區前總幹事蔡光大提供
高雄六龜寶來竹林休閒農業區海拔1000公尺以上可拍到雲海、夕陽美景。圖／竹林休閒農業區前理事長吳崇富提供
高雄六龜寶來竹林休閒農業區海拔1000公尺以上可拍到雲海、夕陽美景。圖／竹林休閒農業區前理事長吳崇富提供
高雄六龜寶來竹林休閒農業區梅花、櫻花接連綻放，沿著步道可看見一整片桃紅色的山櫻。圖／竹林休閒農業區前總幹事蔡光大提供
高雄六龜寶來竹林休閒農業區梅花、櫻花接連綻放，沿著步道可看見一整片桃紅色的山櫻。圖／竹林休閒農業區前總幹事蔡光大提供
高雄六龜寶來竹林休閒農業區梅花、櫻花接連綻放，現場設有攤位解說。圖／竹林休閒農業區前總幹事蔡光大提供
高雄六龜寶來竹林休閒農業區梅花、櫻花接連綻放，現場設有攤位解說。圖／竹林休閒農業區前總幹事蔡光大提供

櫻花季 梅花 高雄市 六龜

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