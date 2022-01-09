高雄黃氏大宗祠落成啟用 全台18縣市約2500名宗親齊聚

位在燕巢「黃氏大宗祠江夏紫雲寺」今天上午舉辦落成安座大典，除來自全台18縣市約2500黃氏宗親理事齊聚，還有副總統賴清德、高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義市長黃敏惠與多名立委、議員到場。除參與剪綵儀式，同時也感謝南六董事長、黃氏宗親會理事長黃清山在防疫期間為口罩生產的貢獻。

今天黃氏大宗祠江夏紫雲寺舉辦落成安座大典；賴清德在典禮致詞時表示，面對疫情除感謝全國人民響應支持政府防疫，其中企業家站出來，組成口罩國家隊，對台灣防疫成功，貢獻非常大，其中一人就是南六企業董事長、高雄黃氏宗親會理事長黃清山，不只是提供台灣社會需要，也願意對國外伸出援手。

賴清德說，從黃清山與黃氏宗親會身上看見，台灣真的有實力，能照顧自己與幫助他人，因為這樣全世界才對台灣相當肯定與稱讚、支持。

賴還說，他雖不姓黃，母親也不姓黃，不過曾是台南市長，與出身台南的黃清山，感到與有榮焉，更稱讚來高雄創立公司名為「南六」，原意是台南六甲，凸顯了飲水思源不忘本。

黃氏為全台第三大姓，目前黃氏宗親有近147萬人；今天的「黃氏大宗祠江夏紫雲寺」落成安座大典，就有來自18縣市約2500名宗親參加。

黃清山，自2015年接任黃氏宗親理事長，至去年續任以來，為發揚祖德、敦親睦族及回饋社會，率先籌募宗祠建經費；除多名宗親捐款之外，還由巴巴建設董事長、宗長黃烱輝承包興建，同時捐贈前棟大殿建築，於去年2020月11月竣工，後經市府核發「江夏紫雲寺」建築使用執照。

黃氏宗祠又名「江夏紫雲寺」，今正式啟用，將供奉軒轅帝、觀世音菩薩、地藏王菩薩、文昌帝君、註生娘娘和福德正神等神尊。