時力在高雄推3名新人 拚議會3席成立黨團

2022年底選舉，各黨推出的高雄市議員參選名單漸漸完備，時代力量除了市議員林于凱爭取連任外，另外推出3名參選人，包括前鎮小港參選人湯茹婷、鳳山參選人顧崇德，及大岡山地區市參選人黃思學等人，力拚議會3席，成立黨團。

今天時代力量黨主席陳椒華率領團隊至前鎮區、鳳山區交界的肉豆公市場和瑞興市場拜早年，發送虎力健康紅包袋。