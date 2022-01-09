聽新聞
test
0:00 / 0:00
時力在高雄推3名新人 拚議會3席成立黨團
2022年底選舉，各黨推出的高雄市議員參選名單漸漸完備，時代力量除了市議員林于凱爭取連任外，另外推出3名參選人，包括前鎮小港參選人湯茹婷、鳳山參選人顧崇德，及大岡山地區市參選人黃思學等人，力拚議會3席，成立黨團。
今天時代力量黨主席陳椒華率領團隊至前鎮區、鳳山區交界的肉豆公市場和瑞興市場拜早年，發送虎力健康紅包袋。
陳椒華強調，從自己接任黨主席後，就致力在全台各地方黨部舉辦活動、參與地方行程，與在地居民產生更多連結。時代力量在高雄目前提名3位新人，希望高雄的鄉親可以多多支持，推薦給自己的親朋好友。今年高雄市的基層選舉，時代力量一定會推派優秀的青年參政，也希望市民可以力挺時力的優秀人才。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言