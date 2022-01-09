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時力在高雄推3名新人 拚議會3席成立黨團

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
時代力量黨主席陳椒華（左三）今天率高雄黨部主委林于凱（右三）與市議員參選人顧崇德（右一）、湯茹婷（右二）、黃思學（左二）等人在鳳山肉豆公市場宣傳、拜早年。記者林巧璉／翻攝
時代力量黨主席陳椒華（左三）今天率高雄黨部主委林于凱（右三）與市議員參選人顧崇德（右一）、湯茹婷（右二）、黃思學（左二）等人在鳳山肉豆公市場宣傳、拜早年。記者林巧璉／翻攝

2022年底選舉，各黨推出的高雄市議員參選名單漸漸完備，時代力量除了市議員林于凱爭取連任外，另外推出3名參選人，包括前鎮小港參選人湯茹婷、鳳山參選人顧崇德，及大岡山地區市參選人黃思學等人，力拚議會3席，成立黨團。

今天時代力量黨主席陳椒華率領團隊至前鎮區、鳳山區交界的肉豆公市場和瑞興市場拜早年，發送虎力健康紅包袋。

陳椒華強調，從自己接任黨主席後，就致力在全台各地方黨部舉辦活動、參與地方行程，與在地居民產生更多連結。時代力量在高雄目前提名3位新人，希望高雄的鄉親可以多多支持，推薦給自己的親朋好友。今年高雄市的基層選舉，時代力量一定會推派優秀的青年參政，也希望市民可以力挺時力的優秀人才。

時代力量高雄市議員參選人湯茹婷將出戰前鎮小港區。記者林巧璉／翻攝
時代力量高雄市議員參選人湯茹婷將出戰前鎮小港區。記者林巧璉／翻攝
時代力量高雄市議員參選人顧崇德將選鳳山區。記者林巧璉／翻攝
時代力量高雄市議員參選人顧崇德將選鳳山區。記者林巧璉／翻攝

時代力量 陳椒華

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