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饒慶鈴煮臘八粥 佛光山台東日光寺要煮2萬4000杯分享

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導
台東縣長饒慶鈴今天到台東市「佛光山台東日光寺」，與寺內師父們一起煮臘八粥。記者卜敏正／翻攝
台東縣長饒慶鈴今天到台東市「佛光山台東日光寺」，與寺內師父們一起煮臘八粥。記者卜敏正／翻攝

台東縣長饒慶鈴今天到台東市的「佛光山台東日光寺」，與寺內師父們一起煮臘八粥，日光寺當家慧無法師代表佛光山星雲法師，贈送墨寶「處世無畏 和平共存」及圍裙給饒慶鈴，期許她虎年推動縣政為民謀福祉，日光寺今明２天將烹煮2萬4000杯臘八粥，送縣內各機關團體分享。

佛光山台東日光寺今天凌晨4點起，開始烹煮臘八粥，並以臘八粥「溫馨臘八情」敦親睦鄰，饒慶鈴上午8時許由縣府社會處長陳淑蘭陪同到日光寺，議員陳銘風及多名台東市里長也到場，一起炒煮臘八粥。

慧無法師表示，佛教釋迦牟尼佛是在12月8日證悟成道，後稱此日為「佛陀成道紀念日」，佛教寺院也於每年農曆12月8日，仿傚當時典故，用多種果品及五穀熬出臘八粥，以作為紀念，今年將送出約2萬4千杯臘八粥，祈求全民平安吉祥，希望透過分享臘八粥，增長平安智慧。

饒慶鈴穿上圍裙與眾人一起熬煮臘八粥，體驗信眾為民煮粥的辛苦，她看見在場煮粥信眾，用心洗淨粥品材料，熬煮過程注意火侯，直言煮粥也有其專業，每一件事都不簡單、都需要用心學習，也感謝台東日光寺愛心，及星雲法師及帶領日光寺協助地方事務、推動淨化人心的力量。

佛光山台東日光寺今年將送出約2萬4千杯臘八粥。記者卜敏正／翻攝
佛光山台東日光寺今年將送出約2萬4千杯臘八粥。記者卜敏正／翻攝
佛光山台東日光寺信眾，今天凌晨4時許開始準備材料、烹煮臘八粥。記者卜敏正／翻攝
佛光山台東日光寺信眾，今天凌晨4時許開始準備材料、烹煮臘八粥。記者卜敏正／翻攝
台東縣長饒慶鈴（左三）、社會處長陳淑蘭（右一）及多名台東市里長，今天到台東市「佛光山台東日光寺」，與寺內師父們一起煮臘八粥。記者卜敏正／翻攝
台東縣長饒慶鈴（左三）、社會處長陳淑蘭（右一）及多名台東市里長，今天到台東市「佛光山台東日光寺」，與寺內師父們一起煮臘八粥。記者卜敏正／翻攝

台東 星雲法師 饒慶鈴

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