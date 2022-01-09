避免與春節加成重複調漲 高雄小黃新費率延2月7日實施
考量高雄市計程車營運成本增加，高雄市交通局原預計1月27日起調漲計程車費率。不過交通局今天表示，由於春節已有加成收費，考量民眾負擔，將延後至2月7日過年後再調漲。
高雄市計程車現行運價自民國96年公告實施至今未調整，交通局去年12月27日透過新聞稿宣布，將於1月27日調漲計程車費率。另因高雄與台南屬共同營業區，2市將同步調整。
不過高雄市交通局今天接受中央社記者訪問表示，考量春節已有加成收費，如果再加上調漲後的費率，民眾負擔較大，因此已與台南市討論，決定延後到2月7日過年後再調漲計程車費率，預計最快明天公告這項措施。
交通局表示，高雄市今年春節計程車加成收費時間為1月28日至2月6日，在按表收費之外，再加收加成費用新台幣50元。
根據交通局此前公布的新計程車費率方案，起跳運價從現行1.5公里85元改為1.25公里85元，續跳運價現行每250公尺5元改為每200公尺5元；延滯計時運價現行每180秒5元改為每100秒5元。
另其他附加費用原訂開行李廂10元取消；並增加颱風豪雨假（政府宣布高雄市全天全區停止上班）得加收50元。經統計適用新運價後，大部分趟次約增加15元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言