屏東縣九如鄉大火波及20戶1傷 縣府啟動慰問關懷

屏東縣九如鄉1月8日下午發生大火火勢延燒波及20戶，洗車場張姓員工受傷，屏縣消防局研判，起火戶是在洗車場，現場疑有揮發性液體，詳細起火原因仍待火調科調查。社會處啟動關懷慰問關懷機制，協助受災民眾度過急難困境。

屏東縣社會處長劉美淑今到場致贈每戶2萬元慰問金，慈濟也啟動關懷，每戶提供1萬慰問金，每戶共發3萬慰問金。劉美淑說，火災第一時間消防局搶救，以救援民眾人身安全為優先，火勢控制，需協助的就是受災民眾的生活關懷與協助，民眾遭遇火災，心理的創傷，以及因火災造成財產的毀損，後續生活擔心，縣府協助網絡資源的連結，讓災民後續生活的重建。

劉美淑說，縣府也請九如鄉公所協助申請法定的災害安遷救助與急難紓困，並連結民間慈善單位急難救助，共同陪伴受災戶度過難關。